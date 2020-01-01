بعد نيوكاسل - الاستثمار السعودي يقترب من الدوري الفرنسي

محاولات سعودية تتجدد في فرنسا، بعد أن باءت بالفشل في الماضي

يبدو أن الاستثمارات السعودية لن تتوقف فقط عند حدود الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ أنها تقترب من الدوري الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

قبل أيام، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شرائه لنادي نيوكاسل الإنجليزي من مالكه مايك أشلي، من خلال رئاسته لصندوق الاستثماؤ العام السعودي.

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ووفقًا لصحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية فإن هناك ميول كبيرة لملاك نادي مارسيليا، لطرحه للبيع خلال الفترة المقبلة، في ظل الديون المتراكمة عليهم، إذ سيتم طرحه مقابل 250 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة أن المفاوضات مع الأمير السعودي الوليد بن طلال وصلت إلى مرحلة متقدمة للغاية، خاصةً في ظل إصرار الأخير هذه المرة على الاستحواذ على النادي، بعدما فشل في تحقيق هدفه بعام 2014.

"توتو ميركاتو" أوضحت فقط أن هناك عقبة ستقف أمام الصفقة ألا وهي ملعب "فيلودروم"، كونه مملوكًا للمدينة وليس للنادي، لكن إذا وافقت البلدية على بيعه، فستتم الصفقة بشكل مؤكد، مشيرة في الوقت نفسه أن انتشار فيروس كورونا سيساعد الأمير السعودي على الاستثمار بالنادي الفرنسي، كونه على الأرجح سيتم إلغاء قوانين اللعب المالي النظيف في الميركاتو الصيفي المقبل، مما سيتيح فرصة إدخال رأس مال جديد.

يذكر أن الأمير الوليد بن طلال كان قد حاول شراء مارسيليا من قبل عام 2014، واقتربت الصفقة وقتها من الإتمام بالفعل، لكنها باءت بالفشل في الأمتار الأخيرة.