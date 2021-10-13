بعد نيوكاسل .. الاستثمار السعودي يتجه إلى إيطاليا

هذه المرة نحو إيطاليا..

زعمت تقارير صحفية أن صندوق الاستثمار السعودي يستعد للاستحواذ على نادي إنتر بعد الوضع المالي السيء الذي يمر به النادي الإيطالي.

تلك الأنباء جاءت بعد أيام قليلة من استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على 80% من نادي نيوكاسل الإنجليزي مقابل 350 مليون يورو.

ما قالت الصحف؟

حسب ما ورد عن صحيفة "ليبرو" الإيطالية، إلى أن المفاوضات بين الطرفين بدأت بالفعل في العام الماضي ولكن تم تعليقها في شهر أبريل، مشددة على أن المحادثات عادت مجددا خلال منتصف سبتمبر الماضي.

وأضافت أن المفاوضات بين الطرفين لم تكن وليدة اللحظة فقد بدأت بالفعل في العام الماضي ولكن تم تعليقها في شهر أبريل، لكنها عادت مجددًا خلال منتصف سبتمبر الماضي.

ما هي قيمة العرض؟

وفقًا لـ "ليبرو" فإن العرض المقدم من قِبل صندوق الاستثمار السعودي تصل قيمته إلى مليار يورو على الطاولة.

ويأتي هذا العرض تزامنًا مع الوضع المالي السيء في مجموعة سونينج وبحسب الصحفية فإن عائلة زهانج الصينية التي ترأس النادي الإيطالي قد تضطر لقبول العرض.

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كيف هو الوضع المالي لإنتر؟

الوضع المالي للنادي الإيطالي ليس على مايرام، فبطل نسخة الكالتشيو الأخيرة اضطر لبيع أشرف الثنائي حكيمي وروميلو لوكاكو مقابل 150 مليون يورو لمواصلة تدعيم الفريق.

كما كان اضطر في وقت سابق الموافقة على رحيل أنتونيو كونتي مدرب الفريق من أجل موازنة أمور النادي المالية.

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر كشفت التقارير الإيطالية عن خسارة مالية قياسية لإنتر بقيمة 245.6 مليون يورو لعام (2020- 2021) وهو الأعلى في تاريخ الكرة الإيطالية.

يذكر أنّه قد سبق وأن استحوذ صندوق الإستثمار السعودي على نادِ في إيطاليا، ويعود ذلك إلى عام 2019 عندما قررت الأميرة نورة بنت سعد آل سعود خوض مغامرة فريدة بنوعها وأصبحت أول سيدة عربية تترأس ناد رياضي بشراء فريق سبوليتو لكنها باءت بالفشل وانتهت باختفائه.

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