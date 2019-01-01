بعد نيمار وكافاني.. باريس يفتقد مونييه أمام مانشستر يونايتد

متاعب باريس سان جيرمان تتواصل قبل يومين من مواجهة مانشستر يونايتد، بانضمام مونييه إلى كافاني ونيمار في قائمة الغائبين عن المواجهة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تواصلت الأخبار السيئة في التوافد على باريس سان جيرمان بانضمام ظهيره توماس مونييه إلى قائمة الغائبين عن مواجهة مانشستر يونايتد.

وتنتظر باريس سان جيرمان مواجهة صعبة أمام مانشستر يونايتد بعد غداً الأربعاء في مباراة الذهاب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وقبل يومين فقط من المباراة، غادر مونييه تدريبات باريس سان جيرمان إصابته بارتجاج طفيف في المخ، وفق ما جاء في بيان نادي العاصمة الفرنسية.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ فبراير ٢٠١٩

وبعد الخضوع للفحوصات الطبية تبين أنه يحتاج إلى الابتعاد عن الملاعب لأسبوع، ما يعني أنه سيغيب عن مباراة الذهاب أمام باريس سان جيرمان.

وبهذا انضم مونييه إلى قائمة المصابين والغائبين عن مواجهة مانشستر يونايتد، تلك التي تضم نيمار وإيدينسون كافاني.

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يذكر أن مانشستر يونايتد يعيش حالة إيجابية مع مدربه الجديد أولي جونار سولشار، مما سيصعب المهمة أكثر على نادي العاصمة الفرنسية.