بعد نهائي باريس .. ليفربول يقرر دعم مشجعيه نفسيًا!

ليفربول يعلن رسميًا عن تقديم الدعم النفسي إلى مشجعيه بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

قرر نادي ليفربول الإنجليزي إطلاق مبادرة لدعم الصحة العقلية، والتي تقدم مزيدًا من الدعم للجماهير التي تعاني من آثار الأحداث المحيطة بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2022.

ومن خلال العمل عن كثب مع مؤسسة ليفربول، ومات أشتون مدير الصحة العامة في ليفربول، طور النادي المورد الجديد للمشجعين، في أعقاب الأحداث المؤلمة في باريس.

ويواصل ليفربول العمل مع عدد من منظمات الصحة العقلية المتخصصة، وتحث المشجعين على طلب المساعدة إذا احتاجوا إليها.

كما تعهد النادي في بيان عبر موقعه الرسمي بتقديم مساعدة مالية لتلك المنظمات التي يوجد عليها طلب مرتفع بالفعل، ويريد من مشجعيه أن يعرفوا أن مساعدة الخبراء متاحة بالفعل.

ماذا قيل؟

مات باريس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ليفربول، قال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "من المهم للغاية أن يعرف المشجعون أن هناك مساعدة إذا شعروا أنهم بحاجة إليها".

وأضاف: "من خلال العمل مع عدد من منظمات الصحة العقلية المتخصصة، وبدعم من خبرة مات أشتون، يتوفر هذا المورد الأخير لجميع المشجعين، ويقدم المشورة لأولئك الذين يتعاملون مع الآثار المستمرة لمثل هذا الحدث المؤلم".

لماذا قرر ليفربول دعم مشجعيه؟

قبل انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا في الثامن والعشرين من مايو 2022 بين ليفربول وريال مدريد على ملعب "دو فرانس"، حدثت بعض الأحداث المؤسفة.

الأمن الفرنسي اشتبك مع جمهور ليفربول، ومنع عددًا كبيرًا من مشجعي "الريدز" من دخول الملعب رغم امتلاكهم لتذاكر المباراة.

وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع ورش رذاذ الفلفل على المشجعين بعد مطالبتهم بالدخول من أجل تفريقهم.

وتم تأجيل انطلاق المباراة لمدة 36 دقيقة عن موعدها الأصلي بعد تلك الأحداث.

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