بعد نهاية الحجر الصحي .. الكشف عن نتيجة فحوصات أحمد موسى

الثنائي خضعا للعزل لمدة 14 يومًا للتأكد من عدم تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا

تلقى اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى لاعب النصر السعودي نبأ سار بخصوص الكشف الذي خضع له للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا بعد العودة إلى بلاده منذ أيام قادمًا من الرياض.

وقالت صحيفة pulse.ng النيجرية أن الثنائي أحمد موسى لاعب النصر وجون أوجو لاعب العدالة قد عادا في منتصف مارس عبر طائرة خاصة بعد أن تم منحهما الإذن من جانب ناديهما بعد تعليق الدوري السعودي للمحترفين بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وأضافت الصحيفة أن الثنائي خضعا للعزل لمدة 14 يومًا للتأكد من عدم تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن أحمد موسى عزل نفسه في منزله الخاص بـ"أبوجا"، بينما خضع أوجو لحذر صحي في أحدى الفنادق بمدينة "لاجوس".

وواصلت الصحيفة لتشير إلى أن اختبار الثنائي لفيروس كورونا جاء سلبيًا وتم السماح لهم بالعودة إلى حياتهم الطبيعية.

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وكان موسى قد نشر صورة له عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ووجه خلالها رسالة إلى متابعيه قائلاً : "أريد فقط أن أشكر الجميع منكم وأصدقائي وعائلتي على صلواتكم ورسالة الدعم طوال عملي في عزل نفسي".

يُذكر أن عودة أحمد موسى إلى الرياض غامضة بسبب توقف النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية وعدم وجود موعد مُحدد لعودة المسابقة.