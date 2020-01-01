بعد نهاية الإجازة - روي فيتوريا يفتح ملف لقاء النصر والاتفاق

النصر يستعد لمواجهة الاتفاق، لتعويض التعادل أمام الاتحاد.

قرر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، فتح ملف مباراته أمام الاتفاق، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدوري.

النصر سيحل ضيفًا على الاتفاق في الدمام مساء يوم الجمعة المقبل، بالجولة 15 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وعاد فريق نادي النصر لتدريباته اليومية اليوم الأحد، بعد الإجازة التي حصل عليها الفريق، عقب مباراة العدالة، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل النصر إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد الفوز على العدالة بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، أحرزه المغربي عبد الرزاق حمد الله.

تقارير: السواط يقترب من التوقيع لـ الاتحاد أو الأهلي

فيتوريا فرض تدريبات تكتيكية وفنية متنوعة، بعد الاجتماع باللاعبين الذين خضعوا لتدريبات لياقية، ليجري بعدها مناورة على منتصف الملعب، تم اختبار فيها اللاعبين لتنفيذ تعليماته الفنية.

ويحاول النصر تعويض التعثر الأخير في الدوري، بعد التعادل أمام الاتحاد بهدف لمثله، لينفرد الهلال بصدارة الدوري.