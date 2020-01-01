بعد نصف نهائي الدوري الأوروبي.. أرقام سلبية لمانشستر يونايتد وإشبيلية يدخل التاريخ

مانشستر يونايتد يودع الدوري الأوروبي على يد إشبيلية.. والكثير من الأرقام

لا يمكن أن يلعب إشبيلية في الدوري الأوروبي دون أن يحقق أرقامًا قياسية، ولا يمكن أن يلعب مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة دون أرقام سلبية، هذا ما يبدو.

الحدث هو تأهل إشبيلية إلى المباراة النهائية للدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد بعد التغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد في الدور نصف النهائي.

وبذلك يواصل الفريق الأندلسي والأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 5 بطولات رحلته الناجحة نحو التتويج بلقبه السادس تاريخيًا فيها.

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ولم تتوقف أرقام إشبيلية عند ذلك الحد، بل أنه تأهل للمباراة النهائية رقم 6 في تاريخه كأكثر المتأهلين للمباراة النهائية في تاريخ البطولة.

وتواصلت التسديدات الخائبة لمانشستر يونايتد، حيث سدد 46 تسديدة منهم 21 تسديدة داخل الإطار في مباراتي كوبنهاجن وإشبيلية، وفي النهاية سجل هدفين فقط ومن ركلتي جزاء.

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في النهاية جدد إشبيلية جراح مانشستر يونايتد التي قد بدأها بنفسه في 2018 حين أقصاه من دوري أبطال أوروبا وتحديدًا من الدور ثمن النهائي.