بعد نجاحه مع مبابي .. ماكرون يبدأ حملته لإقناع زيدان

الرئيس الفرنسي واهتمام كبير بكرة القدم في بلاده

ناقش رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون مستقبل مواطنه زين الدين زيدان، ودعاه للعودة للعمل في البلاد، خصوصاً عقب شائعات ربطته بباريس سان جيرمان.

ومنذ رحيله عن ريال مدريد لم يعد "زيزو" للمجال التدريبي، وارتبط مؤخراً بعرض من بي إس جي، وإن أشارت التقارير إلى رفضه.

ماذا قال ماكرون عن زيدان؟

الرئيس الفرنسي ناقش مع "RMC" الدور الذي لعبه في بقاء كيليان مبابي مع بي إس جي، ورغبته في فعل المثل لإعادة زيدان للعمل في فرنسا.

وقال ماكرون: "قمت بالحديث مع مبابي، ولكن هو من يتخذ قراره مع ضميره، لقد أظهر مدى نضوجه، يقوم ببناء مشواره الشخصي بالتزام ومسؤولية كبيرة".

وأضاف: "لم أتحدث مع زيدان ولكن أحترمه كثيراً، سواء اللاعب أو المدرب، نتمنى عودته للدوري الفرنسي، مدرب ورياضي بقيمته التي حققت ثلاث كؤوس سيكون إضافة كبيرة لأنديتنا".

وواصل الرئيس الذي عُرف عنه تشجيع مارسيليا: "أتمنى أن يعود لتدريب فريق فرنسي كبير من أجل الكرة والدوري في بلادنا وتأثيره، هذا دوري أن أقول إن فرنسا بلد كبير رياضياً وفي كرة القدم كذلك، لمصلحتنا أن نكون الأفضل".

ما هي الخطوة المقبلة لزيدان؟

بحسب التقارير في فرنسا، ينتظر المدير الفني السابق لريال مدريد موقف زميله ديدييه ديشان من الاستمرار في تدريب المنتخب الوطني من عدمه عقب نهاية كأس العالم المقبلة.

ويفضل زيدان تدريب فرنسا عن العمل مع بي إس جي رغم الإغراء المتواصل والضغط من مالكي النادي بحسب التقارير الواردة من فرنسا.

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