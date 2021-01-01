بعد نجاحه الباهر في كرة القدم.. مجال جديد مفاجئ يقتحمه محمد صلاح!

مفاجأة كبيرة..

أوردت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول، بدأ منذ مدة يخطو خطواته الأولى بعيدًا عن عالم كرة القدم باتجاه قطاع الأعمال.

تحديدًا، دخل الفرعون المصري مجال الاستثمار العقاري، حيث أطلق شركتين عقاريتين واستثمر 2 مليون جنيه استرليني في شركة قابضة أخرى منفصلة.

صحيفة "ديلي ستار" في تقرير مثير عن صلاح، أشارت أيضًا إلى أنه يمتلك أصولًا بقيمة 9 ملايين جنيه استرليني في شركة "صلاح التجارية البريطانية" بعدما ارتفعت أموال الشركة من نصف مليون إلى 9 آخر عامين.

وعلى مدار آخر السنة الأخيرة، أطلق أيضًا صلاح شركتين، الأولى للإيجارات والعقارات تحت مسمى "MOS"، والثانية في نفس المجال "Trinity Kensington".

الدولي المصري ليس أول أسطورة من أساطير ليفربول يقتحم مجال البناء والاستثمار العقاري، فقد سبقه الأسطورة الأخرى روبي فاولر والذي وصلت ثروته إلى 31 مليون جنيه استرليني.

مصدر لصحيفة ديلي ستار تحدث عن استثمارات صلاح بقوله "مو صاحب أفضل أداء على أرض الملعب، والآن يود إثبات أنه يتمتع بالدهاء نفسه بعيدًا عن كرة القدم".

وتابع "في سن الثمانية والعشرين ويقوم ببعض التحركات الذكية التي تجعله يتأهب للسنوات القادمة بشكلٍ جيد، تمامًا كما فعل أسطورة ليفربول روبي فاولر".

واختتم المصدر الذي لم يُذكر اسمه "يمكنك أن تتوقع أن يكون العديد من جماهير ليفربول يائسين للحصول على منزل من صلاح".

الجدير بالذكر أن صلاح لا يزال مستقبله في كرة القدم مبهمًا إلى حد كبير في ظل شائعات تسير عن رغبته في مغادرة ليفربول بنهاية هذا الموسم.