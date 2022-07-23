بعد موافقته .. النصر يقترب من بيع فونيس موري

موري في طريقه إلى الدوري المكسيكي

اقترب نادي النصر من بيع عقد مدافعه الأرجنتيني فونيس موري، لنادي كروز أزول المكسيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد عدم النية في الإبقاء عليه.

موري في طريقه للدوري المكسيكي

كشف الصحفي الإسباني كيري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن موري وافق على عقد كروز أزول المكسيكي بالفعل.

وأضاف الصحفي أن العقد الذي سيوقع عليه المدافع الأرجنتيني ستكون مدته موسم واحد فقط، على أن يتم إجراء الفحوصات الطبية الأسبوع القادم.

ومن المقرر أن يتم التوقيع على كافة العقود خلال الأيام الجارية، في ظل تواجد موري مع فريقه النصر بإسبانيا خلال المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

🚨🚨CRUZ AZUL🚨🚨



Ramiro Funes Mori ya habría dado ya el SÍ a la Máquina. Contrato por un año en la mesa. Pruebas médicas la próxima semana si se logra firmar todo estos días. — Kery (@KeryNews) July 23, 2022

لماذا يريد النصر التخلص من موري؟

وكانت التقارير قد أكدت على أن نادي النصر يرغب في التخلص من فونيس موري، الذي لم يتمكن من تقديم أوراق اعتماده، بظهوره بشكل غير جيد خلال الموسم الماضي.

موري انتقل لصفوف نادي النصر خلال صيف 2021 قادمًا من فياريال الإسباني، ولكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر منه، ليبدأ مسؤولي العالمي يفكرون في التخلص منه.

الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر، أكد لإدارة ناديه أنه لا يرغب في استمرار فونيس موري، وهو الأمر الذي يقرب رحيله عن صفوف العالمي.