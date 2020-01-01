بعد موافقة الكبار .. الدوري الأوروبي الممتاز يدخل حيز التنفيذ

بطولة جديدة أوروبية ولكن بدون دعم الاتحاد الدولي لكرة القدم

يبدو أن مشروع البطولة الجديدة التي سيطلق عليها الدوري الأوروبي الممتاز تستعد للدخول إلى حيز التنفيذ رغم اعتراض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عليها.

وفيما يتعلق بنظام البطولة، فإنها ستلعب على مرحلتي ذهاب وإياب على مدار الموسم وتضم أفضل 16 أو 18 ناديًا في أوروبا مع مباراة فاصلة نهائية في مكان واحد وستبدأ في عام 2022.

ويشبه هذا النظام ما يتم في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين "NBA" والذي سيكون وهو الأقرب بالنسبة لما وافقت عليه الأندية الكبرى.

المزيد من الفرق

وكانت شبكة سكاي سبورتس قد قالت إن أندية أوروبية كبرى يتزعمها كل من مانشستر يونايتد وليفربول يريدان إنشاء بطولة جديدة تحمل اسم الدوري الأوروبي الممتاز.

البطولة ستكون بتمويل ضخم للغاية يحصل إلى حوالي 4.6 مليار يورو وستلعب بدعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حسب ما قيل في الآونة الأخيرة.

وكان من المقرر أن تقام النسخة الأولى من كأس العالم للأندية ذات الشكل الجديد في الصين الصيف المقبل قبل أن يتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب التأثير الضار لانتشار فيروس كورونا.

ودعم الاتحاد الإسباني وعدد من الأندية في إنجلترا وفرنسا وإيطاليا الفكرة ويبدو أنهم مستعدون لها على الرغم مما ستضيفه من زحام على جدول مباريات الفرق الكبرى.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2020-21

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أطلق مشروعًا لإقامة بطولة الدوري الأوروبي الممتاز والتي من المفترض أن تلعب بنظام الذهاب والإياب على مدار الموسم بين 16 أو 18 فريقًا يتأهل الأوائل منهم إلى مرحلة إقصائية.