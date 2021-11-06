بعد مغادرته .. الغموض يحوم حول مستقبل حمدالله مع النصر

أثار الإعلامي الرياضي عادل الملحم الجدل، حو المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق نادي النصر، بعد الإعلان عن أنه سيغادر المملكة العربية السعودية، من أجل قضاء عطلته رفقة عائلته.

حمد الله غاب عن فريقه النصر خلال المباراتين السابقتين، بسبب معاناته من الإصابة العضلية، حيث كان آخرها مباراة الشباب التي خسرها العالمي بهدف دون رد.

وكان الإعلامي أحمد الجدي قد أعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن مغادرة عبد الرزاق حمد الله للمملكة العربية السعودية.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لاعب النصر حمد الله يغادر لأمريكا للتواجد بقرب والدته وعائلته بعد حصول اللاعبين على إجازة بسبب التوقف".

تصحيح :



غادر للمغرب وليس امريكا .. https://t.co/Fqvq9XHU5L — احمد الجدي (@ahmed_aljadi68) November 6, 2021

وعاد الجدي ليصحح تغريدته، ويؤكد على أن اللاعب سافر إلى المغرب وليس أمريكا، حيث قال: "تصحيح غادر للمغرب وليس أمريكا".

وعلق الملحم على هذا الخبر ليثير الجدل قائلًا: "إن كان سفر حمد الله لأمريكا صحيح فعلينا نسيان كل شيء، والترحم على وقت مضى!!".

ان كان سفر حمدالله لامريكا صحيح فعلينا نسيان كل شي والترحم على وقت مضى!! — عادل بن عبدالمحسن الملحم - (@adelalmulhim) November 6, 2021

"النصر خارج المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم"

عبد الرزاق حمد الله عانى من الانتقادات الكبيرة خلال الفترة الماضية، بسبب عدم ظهوره بالمستوى المعهود له، وهو ما دفع البعض للمطالبة بضرورة عدم تجديد تعاقده، والتخلص منه.