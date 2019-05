بعد مطالبات جمهور تشيلسي بالتجديد - هازارد: أين القلم؟

طلب أحد الحضور لحفل تشيلسي وتوزيع جوائز اللاعبين الأفضل في الموسم الحالي من إيدين هازارد توقيع عقد التمديد مع البلوز وعدم الرحيل.

هازارد حصل على جائزة أفضل لاعب في تشيلسي للموسم الجاري.

وأثناء منحه الجائزة طلب أحد الحضور من هازارد توقيع عقد جديد مع البلوز ليعلق البلجيكي: "أين القلم؟".

وتابع: "سعيد بالحصول على هذه الجائزة وعلاقتي الطيبة بالجمهور، لقد نجحنا في حصد مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل ووصلنا لنهائي الدوري الأوروبي وهدفنا إسعاد الجماهير ببطولة".

Someone in the crowd: [Eden] sign the contract



Hazard: where’s the pen



💉💉💉💉💉💉💉 pic.twitter.com/9UIOQdi2K5