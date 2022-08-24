بعد مشكلة مبابي ونيمار.. أزمة جديدة في صفوف باريس سان جيرمان!

أزمات باريس سان جيرمان مستمرة

على الرغم من الانطلاقة الرائعة التي حققها فريق باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لهذا الموسم، لكن يبدو أن المشاكل الخاصة بالفريق العاصمي مستمرة.

حيث أشارت بعض التقارير الصحفية إلى رفض الثنائي ماورو إيكاردي ويوليان دراكسلر للرحيل عن النادي في سوق الانتقالات الحالي.

وبحسب ما أوردته "RMC Sport" فإن لويس كامبوس قد طالب الثنائي بالرحيل هذا الصيف، حيث استبعدهم المدرب كريستوف جالتييه من حساباته الفنية.

ومن جانبه، طالب دراكسلر بالحصول على ما تبقى من عقده للموافقة على الرحيل من صفوف الفرق الباريسي هذا الصيف.

وكان الألماني قد جدد تعاقده في عام 2021، وينتهي عقده بحلول صيف عام 2024، مما يجعل موقفه معقدًا للغاية.

ووفقًا لـ "RMC Sport"، فلا يوجد أي عروض حتى الآن لدراكسلر، حيث يتحصل لاعب باريس على راتب كبير، يصعب على بعض الأندية الأوروبية تحمله.

كما هو الحال مع إيكاردي، فلا توجد له أي عروض، خاصةً بعد المستويات الضعيفة التي قدمها في الآونة الأخيرة في فرنسا، كما أن الأرجنتيني يتمتع بسمعة سيئة بسبب مشاكله الخاصة وتأثيرها على مستواه الفني.

وأوضح التقرير أن الثنائي الأقرب للرحيل في الفترة المقبلة هما متوسط الميدان الإسباني أندير هيريرا، واللاعب السنغالي إدريسا جاي الذي يقترب من الانتقال لإيفرتون.

فيما تحوم الشكوك حول بقاء كيلور نافاس، حيث أوضح التقرير أن حارس ريال مدريد السابق يمتلك عرضًا من فريق نابولي، ومن الوارد أن يقرر الرحيل في نهاية المطاف.