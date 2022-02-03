بعد مشكلة تاباتا .. النقاز يتسبب في أزمة جديدة للأهلي

يبدو أن النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، في طريقه لأزمة جديدة خلال الفترة القادمة، بسبب اللاعب التونسي حمدي النقاز، التي تم فسخ التعاقد معه مؤخرًا.

الأهلي يعلن عن فسخ عقد حمدي النقاز

أعلن أمس الأربعاء النادي الأهلي بشكل رسمي، عن فسخ تعاقده مع اللاعب التونسي حمدي النقاز، في ظل عدم قناعة الجهاز الفني بقيادة الألباني بيسنيك هاسي به.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا، يعلن خلاله عن فسخ التعاقد مع التونسي حمدي النقاز بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء فسخ التعاقد مع النقاز، بسبب العديد من الأزمات التي أثارها خلال الفترة الماضية، أبرزها احتجاجه على عدم مشاركته مع الفريق بشكل أساسي، بالإضافة إلى الاحتجاج الذي تقدم به نادي الهلال بسبب عدم قانونية مشاركته بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كيف تسبب النقاز في أزمة جديدة للأهلي؟

وأكد أنيس بن ميم؛ وكيل أعمال حمدي النقاز خلال تصريحات لصحيفة "عكاظ"، على أن اللاعب التونسي لم يحصل على ورقة مخالصة مالية من النادي الأهلي.

وكيل النقاز أكد أن فسخ الأهلي للعقد جاء من طرف واحد، وأن اللاعب تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، يطالب الحصول على مستحقاته المالية.

حمدي النقاز يطالب الحصول على مبلغ 4.5 مليون ريال سعودي، شاملة الرواتب وقيمة الشرط الجزائي في عقده.

ما هي أزمة تاباتا والنادي الأهلي؟

النادي الأهلي كان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع النجم البرازيلي برونو تاباتا لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، ولكن حدثت أزمة بين النادي البرتغالي ووكيل أعماله تسبب في تعطيل الصفقة.

وأغلق سوق الانتقالات السعودي بابه بنهاية شهر يناير الماضي دون تسجيل تاباتا، وهو الأمر الذي يهدد بفشل الصفقة تمامًا، حيث أن هناك محاولات لتسجيله كلاعب حر خلال الفترة الحالية.

ونجح الأهلي في ضم الكاميروني فرانك كوم والبرازيلي كارلوس إدواردو، بجانب علي مجرشي وعبد الله المقرن وأيمن يحيى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

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