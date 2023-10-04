بعد مشاهدته على "يوتيوب".. بيلينجهام يرد على مقارنته بمارادونا!

هدف رائع أحرزه الدولي الإنجليزي..

لا يؤمن الإنجليزي جود بيلينجهام بأن مستواه يقارب حتى مستوى الأسطورة الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، حتى بعد الهدف الرائع الذي أحرزه في الملعب الذي يحمل اسم الأسطورة الأرجنتيني.

وسجل بيلينجهام هدفًا في انتصار ريال مدريد على نابولي في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، الطريقة الفردية التي أحرز بها الهدف دفعت البعض لمقارنته بدييجو مارادونا، المقارنة التي رفضها الإنجليزي نفسه بشكل قاطع.

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وقال: "مما شاهدته له من فيديوهات يوتيوب والوثائقيات التي تفرجت عليها، أستطيع أن أقول إن جودته أعلى منى بعض الشيء، لا بل أعلى بكثير".

وأردف: "أنا فقط أحاول أن ألعب على طريقة جود (بيلينجهام)".. وقد سجل بيلينجهام إلى الآن 8 أهداف في أول 9 مباريات له بقميص النادي الملكي.

كما أن ريال مدريد وصل إلى النقطة رقم 6 في مجموعته بدوري أبطال أوروبا، بعد فوزين على أونيون برلين ونابولي، وفي المباراتين نجح النجم الإنجليزي في هز الشباك.