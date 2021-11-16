بعد مرور 100 يوم .. برشلونة وميسي يفتقدان بعضهما البعض!

100 يوم على رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة، والبعض لا يستوعب الموقف من جماهير النادي الكتالوني.

مسيرة طويلة وحافلة بالإنجازات انتهت، لينتقل البرغوث إلى باريس سان جيرمان من أجل خوض رحلة جديدة وعمره 34 سنة.

البعض توقع أن ينفجر ميسي بشكل لا يُصدق مع باريس لسهولة الدوري الفرنسي مقارنة بالإسباني، وبسبب الكم الهائل من النجوم بالفريق.

وعلى الجانب الآخر كان التوقع الأكبر هو معاناة برشلونة بعد رحيل نجمه الأول، وبالنظر إلى التوقعين سنجد أن أحدهما أخطأ والآخر كان صحيحًا.

الحياة ما بعد ميسي

برشلونة افتقد ميسي كثيرًا بعد رحيله كما كان متوقعًا، وربما الأمر كان أسوأ مما توقعه أكثر المتشائمين بخصوص مغادرة النجم الأرجنتيني.

النادي قام بإقالة مدربه رونالدو كومان بسبب اهتزاز النتائج، وتخلى كذلك عن أنطوان جريزمان في الأيام الأخيرة من الميركاتو لمواجهة الأزمة المالية.

ماذا عن بدائل ميسي؟ كومان قام بتوريط برشلونة بالتعاقد مع لوك دي يونج في واحدة من أغرب الصفقات في تاريخ النادي، وسيرخيو أجويرو يعاني من مشكلة من القلب وهناك شكوك حول اعتزاله، ومسلسل إصابات عثمان ديمبيلي لا يزال مستمرًا.

الفريق فاز في 4 مباريات فقط في الدوري الإسباني، وتعادل 5 مرات وخسر في 3 مناسبات، ليقرر جوان لابورتا الاستعانة بتشافي هيرنانديز.

وأما في دوري أبطال أوروبا فقد سقط برشلونة بثلاثية مرتين من بايرن ميونخ وبنفيكا، وفاز على دينامو كييف مرتين، ليحيي آماله في بلوغ دور الـ16.

كل المعطيات تؤكد أن برشلونة افتقد ميسي بمعدله التهديفي الذي يصل إلى أكثر من 40 هدفًا في الموسم، وإسهاماته الأخرى من صناعة الفارق ومساعدة زملائه ليحتل الفريق المركز العاشر في الليجا.

ماذا عن الرحلة الجديدة؟

ما يحدث حاليًا لميسي في باريس لم يتوقعه أي شخص كذلك، فمن يصدق أن النجم الأرجنتيني لم يسجل ولا مرة في الدوري الفرنسي حتى الآن.

ميسي لعب 5 مباريات في الدوري مع باريس، وفشل في التسجيل أو صناعة الأهداف، بل تم استبداله مرتين وظهر في حالة غضب شديدة خاصة عندما حدث ذلك ضد ليون .

الأمور تبدو مختلفة عندما يتعلق الأمر بدوري أبطال أوروبا، البطولة التي تعتبر أصعب بكثير من الدوري الذي لا يمكن مقارنة فرقه بباريس.

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نجم برشلونة السابق سجل هدفين في لايبزيج وهز شباك مانشستر سيتي مرة واحدة، وهي الشباك التي اعتاد على زيارتها مع برشلونة.

بجانب المشاكل البدنية التي يعاني منها ميسي، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن حالة لا يختلف كثيرًا عن عشاق برشلونة، وأنه يحتاج لبعض الوقت للاعتياد على الوضع الجديد.