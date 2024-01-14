بعد مخاوف إصابته .. رسالة من مصر إلى الاتحاد عن حالة أحمد حجازي

مصر تستعد لافتتاح مشوارها في كأس أمم إفريقيا

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل الذي سيخوض به مواجهة موزمبيق في افتتاح مشوار الفريقين في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

وزف المدرب البرتغالي بشرى سارة لجمهور الاتحاد بتواجد نجم فريقهم، أحمد حجازي، على رأس التشكيل ليُبدد بذلك المخاوف من تجدد إصابته التي حرمت الفريق السعودي منه منذ بداية الموسم الجاري.

صاحب الـ32 عامًا كان قد تعرض لإصابة خلال تدريبات الفراعنة في كوت ديفوار وقد ظهرت له صورًا وهو يضع الثلج على قدمه مما أثار الشكوك حول تجدد إصابته أو تعرضه لواحدة جديدة ستُبعده عن بطل السعودية عند استئناف دوري روشن، لكن تواجده اليوم بدد كل تلك المخاوف والشكوك.

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اللاعب كان قد تعرض لإصابة قطع في الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي مما تسبب في غيابه عن الاتحاد منذ بداية الموسم، وقد بدأ يلعب تدريجيًا في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية حيث لا تتضمنه قائمة الفريق المحلية.

يُشار إلى أن جميع التقارير السعودية تُرجح عودة حجازي لقائمة الاتحاد المحلية خلال يناير الجاري، خاصة في ظل معاناة الفريق من الإصابات في خط دفاعه.