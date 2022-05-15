بعد مانشستر سيتي.. صراع جديد يشتعل على هالاند

أنهى إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، المُنتقل حديثاً إلى مانشستر سيتي، عقد رعايته مع شركة "نايك" الأمريكية في بداية موسم 2022، لتبدأ الشركات صراع الحصول على حقوق رعاية الشاب النرويجي الواعد.

مانشستر سيتي أعلن في وقت سابق عن توصله لاتفاق مبدئي مع بوروسيا دورتموند، لضم هالاند في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة تدعيماً لصفوف الفريق.

صراع ألماني على حقوق رعاية هالاند

وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلاً عن صحيفة "ذا صن" فإن: "هالاند سيكون محور لحرب تخص حقوق رعايته بين الشركتين الألمانيتين العملاقتين "بوما" راعي قميص مانشستر سيتي فريقه الجديد، و"أديداس".

وفي عام 2010 وقعت شركة "بوما" الألمانية عقداً مدته 10 سنوات بقيمة 650 مليون جنية إسترليني مع نادي مانشستر سيتي، لذلك ترغب الشركة في المساهمة بدفع راتب هالاند والذي يبلغ 385 ألف جنية إسترليني أسبوعياً مع السيتي.

هالاند يتفوق على نيمار وميسي ورونالدو

قد يتفوق النجم النرويجي على صفقات أحذية اللاعبين الأكثر شهرة مثل نيمار وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في السنوات الأخيرة.

لحظات مؤثرة جدًا بعد خوض هالاند لمباراته الأخيرة مع دورتموند pic.twitter.com/ggNrlMAVzq — GOAL Arabia (@GoalAR) May 15, 2022

وأفاد التقرير أن نيمار قد وقع عقداً بقيمة 23 مليون جنية إسترليني مع بوما، بينما انضم ميسي إلى أديداس مقابل 18 مليون جنية إسترليني، ويملك رونالدو عقداً مع نايكي بقيمة 15 مليون جنية إسترليني.

وظهر الوافد الجديد في الدوري الإنجليزي مرتدياً هودي أديداس على "إنستجرام" في مارس الماضي، ليؤكد صحة التقارير بخصوص انضمامه للشركة الألمانية.

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