بعد لقاء الأهلي.. هاني سعيد: صاحب الصوت العالي ينتصر والأمور تسير هكذا دائمًا

جدل كبير عن الهدف الثاني للأهلي في مرمى بيراميدز

هاجم هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، بقوة طاقم تحكيم لقاء الأهلي وفريقه ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي حقق الفوز في الدقائق الأخيرة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال هاني سعيد في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "عادة لا نتحدث في الحالات التحكيمية ولكن هذا ليس معناه أن تحدث هذه الأمور".

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وتابع المدير الرياضي: "كل عام أمور تحدث ولا نتحدث بها ولكن الأمور لا نستطيع تحملها ولا أصدق ما حدث في الهدف الثاني بعد أن احتسب الحكم ركلة مرمى وغيّر رأيه ليحتسب ركنية مع وجود كرة ثانية وتلعب".

وأردف هاني سعيد: "كيف للحكم يحّول قراره فجأة وتلعب الكرة بتواجد كرة ثانية داخل الملعب وتسجل هدف ويحتسب؟".

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وتابع: "صاحب الصوت العالي هو من ينتصر؟ متى ينصلح الوضع في الدوري المصري؟ ، المحترم الساكت لا يأخذ حقه".

واختتم: "تقنية الفيديو لن تغير شيئًا والمكان الوحيد الذي سيفشل به هو هنا في الدوري المصري، منذ أن بدأت ممارسة كرة القدم والأمور تسير بنفس النظام".