بعد كل التسريبات .. برشلونة يكشف عن قميصه للموسم الجديد

بمشاركة بيكيه وفاتي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم، الثلاثاء، عن قميص الفريق الجديد لموسم 2021/2022 لينتهي الجدل تمامًا حول الشكل القادم للفريق الكتالوني.

العديد من التكهنات والتسريبات خرجت الفترة الأخيرة، حول قميص برشلونة، ليخرج الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" ليكشف النقاب عنه.

وجاء القميص الجديد للفريق باللون الأزرق والخطوط العنابية، وهو الشكل المعتاد لبرشلونة على مدار السنوات الماضية.

وشارك في تقديم القميص مجموعة من نجوم برشلونة، على رأسهم جيرارد بيكيه، إيلاش موريبا وأنسو فاتي وبعض اللاعبات بفريق السيدات.

ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية ارتداء ليونيل ميسي نجم الفريق لهذا القميص، حيث ينتهي عقده بنهاية هذا الشهر، ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن.

ومع ذلك تسير الأمور في الوقت الحالي نحو تجديد ميسي لعقده، تزامنًا مع انقطاع كل الأنباء عن انضمامه لباريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي.

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ويطمح برشلونة في تحقيق المزيد من الإنجازات خلال الموسم المقبل تحت قيادة المدرب رونالد كومان، بعد فوز الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الماضي.