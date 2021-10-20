بعد كشف مخططات فيفا .. إنفانتينو يكشف موقفه من كأس العالم كل سنتين

حديث دبلوماسي معتاد..

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو أنه على استعداد للتخلي عن فكرة إجراء كأس العالم كل سنتين إن قررت الدول أن هذا ليس الأمثل لعالم الساحرة المستديرة.

ويقام كأس العالم تاريخيًا كل أربعة أعوام ويعد الحدث الأكبر على الإطلاق في كرة القدم، لكن خرجت بعض الأصوات المطالبة بإقامة المسابقة كل عامين لزيادة الدخل.

هذا ما ترك ردود أفعال ضخمة للغاية ما بين مؤيد ومعارض، فاعتبر المعارضون أن ذلك سيفسد متعة وقيمة المونديال وسيتسبب بضغط مباريات بصورة مستمرة.

وعلّق إنفانتينو على ذلك بقوله "المناقشات حول موقف كأس العالم أثارت العديد من ردود الفعل القوية، لقد سمعت الآراء المنتقدة والعديد من الأراء المتحمسة أيضًا".

كما أضاف "المناقشة مختلفة جدًا في كل ركن من أركان العالم، هدفي هو محاولة جمع الجميع ويجب أن نتحد معًا".

الجميع سواسية .. سوبرليج يعود للواجهة بحلة جديدة

وواصل رئيس فيفا حديثه "ما قلته منذ البداية هو أننا لن نغير الأمور إلا إذا كنا مقتنعين تمامًا بأنها ستكون مفيدة للجميع، إذا كان مفيدًا، لا أرى سببًا رفض الناس".

يوم 20 ديسمبر سيشهد قمة لمناقشة الأمر، وقال حولها إنفانتينو "أنا واثق من أننا جميعًا خلالها سنتمكن من تقديم حل مشترك".

وأتم "بالنسبة لي كل شيء مفتوح، ربما هناك طريقة لم نعثر عليها بعد ولكن عند التحدث معًا نجدها، لذا أي فكرة أو اقتراح هو موضع ترحيب كبير".

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو أكثر الرافضين لفكرة المونديال كل عامين، فخرج الرئيس تشيفرين وأعلنها صراحةً أن ذلك من شأنه أن يدمر المنافسات.