بعد كروس .. إصابة فالفيردي تهدد بغيابه عن مواجهة ليفربول

مشاكل ريال مدريد مع التوقف الدولي تتواصل

يبدو أن مشاكل زين الدين زيدان في ريال مدريد ستتواصل مع بداية فترة التوقف الدولي، حيث أنه بعد إصابة توني كروس أصيب فيدي فالفيردي، ومن المحتمل غيابه عن مباراة ليفربول.

النجم الدولي الأوروجوياني تدرب في صالة الألعاب الرياضية كإجراء احترازي في جلسة تدريب الثلاثاء، ولكن حالته ليست مطمئنة فيما يخص الجهاز الفني للنادي الملكي.

وعانى ريال مدريد من غياب عدد من لاعبيه في الفترة الماضية بسبب الإصابة، كما أنه عانى من العديد من الإصابات وحالات فيروس كورونا منذ بداية الموسم.

وفي هذا السياق، تلقى النادي الملكي خبرًا سلبيًا جديدًا بعد إصابة توني كروس في معسكر المنتخب الألماني وعودته إلى إسبانيا، بسبب آلام على مستوى العضلة الضامة.

ولكن إصابة كروس لم تكن الشيء السلبي الوحيد للنادي الملكي اليوم، حيث أن صحيفة ماركا قد أشارت إلى خبر عدم مشاركة فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد في التدريبات الجماعية.

اللاعب تدرب في الصالة الرياضية كإجراء احترازي يوم الثلاثاء بسبب بعض الانزعاج في ساقه مما قد يبقيه بعيدًا عن الملاعب لمدة أسبوعين حسب التشخيص الأولي.

السبب في ذلك هو إصابة في ساقه اليمنى والتي ستحرمه من المشاركة مع ريال مدريد في مواجهات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا المقبلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة ماركا فإن غياب اللاعب قد يمتد حتى ما بعد مباراة ليفربول، كما أن مشاركته في الكلاسيكو أمام برشلونة كذلك ستكون محل شك.

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ريال مدريد سيواجه ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في السادس من إبريل المقبل، أي بعد نحو أسبوعين، وأي إصابة للفريق الملكي في تلك الفترة ستكون قاتلة لهذا السبب.