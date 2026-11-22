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اللاعب الأرجنتيني يتعرض لوعكة صحية خلال المقابلة التلفزيونية، ثم يطمئن الجميع.

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من الاحتفال الجامح إلى الخوف. ليلة لا تُنسى، طبعتها أولاً نشوة التتويج بلقب دولي طال انتظاره 18 عاماً، ثم لحظات من القلق الشديد. فقد سقط لاعب الوسط الأرجنتيني، لاعب روما ويوفنتوس السابق، لياندرو باريديس، فاقداً وعيه على ملعب ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز في بارانكيا بكولومبيا، حيث توّج فريقه بوكا جونيورز بلقب كوبا سودأمريكانا بعد فوزه على أتلتيكو مينيرو بنتيجة 2-0.

اضطر اللاعب، المولود عام 1994، إلى مغادرة أرض الملعب في الدقيقة 58، ليحل محله توماس بيلمونتي، وسط تصفيق حار من جماهير بوكا التي وقفت تهتف باسمه. وجاء هذا القرار بسبب هبوط في ضغط الدم نتيجة الحر الشديد في كولومبيا، حيث تجاوزت درجات الحرارة 35 درجة، وما ترتب على ذلك من جفاف.

ورغم ذلك، وجد باريديس مع صافرة النهاية الطاقة لرفع الكأس عالياً بصفته قائداً للفريق، وانهمرت دموعه على أرض الملعب برفقة عائلته احتفالاً بإنجاز تاريخي. لكن بعد ذلك بقليل، تحوّل الاحتفال إلى خوف. فبعدما وقف أمام ميكروفونات قناة Dsports وقد بدا عليه الإرهاق والتأثر بوضوح، بدأ اللاعب في توجيه الشكر على هذا الانتصار، قبل أن يلتفت جانباً ويسقط أرضاً فجأة على الهواء مباشرة. وسارع المخرج إلى تحويل الكاميرا نحو أرض الملعب، بينما تدخل الطاقم الطبي على الفور لإسعافه.

ولحسن الحظ، زال الخطر في غضون دقائق قليلة. واستعاد باريديس عافيته سريعاً، لكنه نُقل مع ذلك إلى إحدى العيادات في بارانكيا لإجراء فحوصات احترازية، ما أدى إلى تأجيل عودة الفريق إلى الأرجنتين لبضع ساعات. وتولى مدرب بوكا، رودولفو «فاسكو» أروابارينا، توضيح ما حدث في المؤتمر الصحفي قائلاً: «كان قد بدأ يشعر بالدوار وبتراجع بدني منذ نهاية الشوط الأول. وبدا أنه تعافى خلال الاستراحة، لكن بعد عشر دقائق من الشوط الثاني كان يعاني في التحركات الجانبية، وكان صريحاً حين طلب التبديل. وبعيداً عن كونه لاعباً فذاً داخل الملعب، فهو قائد إيجابي يستخرج أفضل ما لدى الجميع».

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وتكفّل باريديس نفسه بتبديد كل المخاوف نهائياً، إذ نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة من داخل العيادة مباشرة، وهو لا يزال يرتدي قميص بوكا، مرفقة برسالة طريفة لطمأنة الجماهير: «أنا بخير؛ يحيا بوكا، اليوم ودائماً. شكراً للجميع على الرسائل: لم يكن الأمر سوى دوار بسبب كل هذا الدوران!».