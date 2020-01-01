بعد قرار الاتحاد البلجيكي | يويفا يرفض إلغاء الموسم في الدوريات الأوروبية

هل يجبر الاتحاد الأوروبي نظيره البلجيكي على إكمال الدوري؟

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فكرة إلغاء الموسم الحالي من الدوريات المحلية وإعلان الأبطال مطالبًا باستكمال البطولات عقب انتهاء أزمة كورونا.

الاتحاد البلجيكي أعلن إلغاء الموسم وتتويج كلوب بروج بلقب الدوري بعد تصدره بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقه.

ودعّم "يويفا" في بيان رسمي فكرة استكمال الدوريات عقب انتهاء أزمة كورونا وبالتدابير الاحترازية المناسبة وذلك بصيغتها الحالية دون أي تغيير وتحديد البطل من الملعب.

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وأوضح البيان أنّ الاتحاد الأوروبي منفتح على فكرة استكمال الموسم حتى لو اضطرت الفرق لخوض مباريات في يوليو وأغسطس.

وبجانب الدوريات المحلية، فلا توجد أي خطة لإلغاء بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا وسوف يتم استكمال الموسم دون أزمة.

واعتبر الاتحاد الأوروبي فكرة إلغاء الموسم "من السابق لأوانه وغير مبرر" ولم يكن من المفترض إعلان أي قرار من جانب أي اتحاد في هذا الصدد.

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق تأجيل مباريات أمم أوروبا 2020 إلى العام التالي وفتح الباب للفرق لاستكمال المنافسات.