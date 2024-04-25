بعد قرارها الصارم .. الحكومة الإسبانية تُخاطر بمشاركة المنتخب والأندية في بطولات أوروبا

الكرة الإسبانية تدخل في حالة جدل عظيم!

قد يستطيع ريال مدريد الفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكن الحفاظ على لقبه الموسم القادم ربما يكون بعيد المنال! ليس السبب ضعفه أو قوة المنافسين بل استبعاده من البطولة وغيره من الأندية الإسبانية، وكذلك المنتخبات الوطنية من البطولات القارية!

هذا ما كشفت عنه صحيفة ماركا الإسبانية اليوم الخميس بعد القرار الجدلي الصارم للحكومة الإسبانية بوضع اتحاد كرة القدم المحلي تحت الوصاية بسبب تهم الفساد التي تلاحقه!

كان المجلس الأعلى للرياضة التابع لوزارة الرياضة قد أكد اليوم الخميس وضع الاتحاد المحلي تحت الوصاية بعد ربطه بقضية فساد جديدة تلت فضيحة رئيسه السابق، لويس روبياليس، الخاصة بتقبيله إحدى لاعبات المنتخب الوطني النسائي بعد الفوز بكأس العالم للسيدات، والتي أدت إلى رحيله عن منصبه وإصدار عقوبات مشددة بحقه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الحكومة الإسبانية بررت قرارها الحاسم بأنه يهدف إلى إعادة الاستقرار لاتحاد كرة القدم وسط ظروف وأجواء صحية ومناسبة، لكن هذا، حسب ماركا، لن يمنع الاتحاد القاري من رؤية الأمر بأنه تدخل سياسي وحكومي في الرياضة وهو الأمر الممنوع تمامًا وسيكون له عواقب وخيمة.

ماركا أوضحت أنها الاتحاد الأوروبي يُفكر بالفعل في الرد على هذا القرار بمنع المنتخبات والأندية الإسبانية من المشاركة في البطولات القارية القادمة، مشيرة إلى أن الأمر لم يُحسم بعد وأن الحكومة على علم بذلك وقد وصلتها التحذيرات بالفعل.

