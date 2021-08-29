بعد قدوم رونالدو ورحيل ميسي .. هل اكتسح الدوري الإنجليزي مسابقة "توم وجيري"؟

الفجوة تتسع مع مرور الزمن

سوق انتقالات مبهر وتاريخي للموسم الجديد، كان الحدث الأكبر فيه هو رحيل ميسي عن برشلونة وانتقاله إلى باريس سان جيرمان.

الأمر يمثل ضربة قوية جدًا ليس للنادي الكتالوني فحسب، ولكن أيضًا للدوري الإسباني الذي فقد نجمه الأول بعد رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في 2018.

الشكوك بدأت في التصاعد هذا الصيف حول قوة الدوري الإسباني بعد رحيل ميسي، مقارنة بالمنافس الأشرس وهو الإنجليزي، المسابقة التي استحوذت على الاهتمام بشكل أكبر طوال السنوات الماضية.

الأفضلية كانت لصالح المسابقة الإنجليزية، ولكن الآن مع قدوم كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو، وبعض الصفقات الأخرى الهامة بالبطولة، هل أصبحت هذه الأفضلية كاسحة؟

سقوط برشلونة

لا يمكن إنكار أن برشلونة يعتبر أحد أهم الأضلاع في تاريخ الكرة الإسبانية مع ريال مدريد وأتلتيكو، وسقوط هذا الضلع يعني تهديد هذا المثلث بالانهيار تمامًا.

برشلونة الآن يعاني من الناحية المالية، التي أثرت بشكل كبير على استعدادته للموسم الجديد، وعدم قيامه بتدعيمات كبيرة في الانتقالات.

ووصل الأمر إلى التخلي عن النجم الأفضل في تاريخ النادي وأحد أهم عمالقة وأساطير اللعبة وهو ليونيل ميسي، الذي رحل بسبب الفشل في تسجيله بقائمة الفريق رغم الاتفاق على التجديد.

ربما هناك أنطوان جريزمان في برشلونة وفرينكي دي يونج وممفيس ديباي وعثمان ديمبيلي وغيرهم، لكنهم ليسوا بنفس حجم وجاذبية ميسي بالنسبة للمشجعين.

النادي الكتالوني سيحتاج لبعض الوقت من أجل التعافي مجددًا من هذا الصيف، وربما يدخل في دوامة جديدة بلا بطولات، لتنحصر المنافسة بين أتلتيكو وريال مدريد.

الدوري الإسباني كان يطلق عليه مسابقة "توم وجيري"، وربما تتجسد هذه المقولة وتتحول إلى واقع هذا الموسم، بل ربما نرى توم أو جيري فقط في المنافسة.

مبابي وريال مدريد

كان يتوقع البعض أن صفقة إيدين هازارد ستكون في صالح الليجا، وستساهم في رفع قيمتها في المنافسة مع الدوري الإنجليزي.

ولكن الصفقة فشلت تمامًا حيث لم يقدم اللاعب أي شيء منذ 2019، ليصل الأمر إلى اقترابه من الرحيل إلى صفوف يوفنتوس.

كريم بنزيما يعتبر هو الواجهة الأكبر لريال مدريد، ومع كل الاحترام للفرنسي، إلا أنه ليس كافيًا أمام أسطول النجوم في إنجلترا.

ربما يلفت كيليان مبابي الأنظار نحو الليجا بشكل أكبر لو جاء هذا الصيف من باريس سان جيرمان، وسيحمل العديد من المميزات التسويقية لريال مدريد والدوري عمومًا، ولكن أيضًا الدوري الإنجليزي سيحتفظ بمكانته الأكبر.

أتلتيكو مدريد لا يعتمد على النجوم اللامعة، بقدر اعتماد دييجو سيميوني على خلق منظومة قوية جلبت له الدوري الموسم الماضي، لذلك هو فريق لا يمتلك جاذبية للمشجعين خارج إسبانيا؟

ماذا عن الدوري الإنجليزي؟

وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" فإن القيمة التسويقية لجميع اللاعبين في البطولة وصلت إلى 8.98 مليار يورو بعد تعاقدات هذا الصيف.

وعلى الجانب الآخر تصل قيمة أندية الليجا إلى 4.96 مليار يورو، وهو ما يعكس الفارق الشاسع في الجودة التي تجلبها الأندية الإنجليزية.

الصفقة الأغلى في الدوري الإسباني هذا الصيف، هو رودريجو دي بول لاعب أتلتيكو مدريد المنتقل للفريق مقابل 35 مليون يورو، وبعده ماتيوس كونيا المنتقل لنفس الفريق بـ30 مليون يورو.

ومن بعدهما أرناوت دانجوما لاعب فياريال بـ23.50 مليون يورو، بالإضافة لصفقات مجانية آخرى مثل دافيد ألابا، سيرخيو أجويرو، إريك جاسيا وممفيس ديباي.

وأما الناحية الأخرى سنجد مبالغ مهولة تم صرفها في إنجلترا، على جاك جريليش بـ117.50 مليون يورو إلى مانشستر سيتي، رافاييل فاران لمانشستر يونايتد بـ40 مليون يورو، روميلو لوكاكو لتشيلسي بـ115 مليون يورو، بن وايت لآرسنال مقابل 58.5 مليون يورو، وجادون سانشو ليونايتد أيضًا بـ85 مليون يورو.

الأمر لا يتعلق بالمال فقط، ولكن بالجودة التي جلبها البريميرليج من أسماء عملاقة مثل لوكاكو وسانشو وفاران، وهناك بعض الأسماء الأخرى التي تجلبها أندية الوسط مثل ليستر سيتي ووست هام وأستون فيلا.

في إسبانيا ستجد جريزمان، فرينكي دي يونج، لوكا مودريتش، توني كروس، لويس سواريز، كريم بنزيما، إيدين هازارد وألابا من الأسماء اللامعة.

ولكن في إنجلترا حدث ولا حرج، فيرجيل فان دايك، محمد صلاح، ترنت آرنولد وروبيرتو فيرمينو وساديو ماني، وأسطول مانشستر يونايتد المكون من هاري ماجواير، فاران، لوك شاو، بول بوجبا، برونو فيرنانديش ورونالدو وسانشو وإدينسون كافاني وماركوس راشفورد.

مانشستر سيتي يكتسح الجميع بكوكبة مميزة يقودها كيفين دي بروينه ورياض محرز وجاك جريليش ورحيم سترلينج وروبن دياش وغيرهم، وتوتنهام لديهم سون هيونج مين وهاري كين.

وفي تشيلسي كذلك الأسماء العملاقة موجودة في جورجينيو ونجولو كانتي وروميلو لوكاكو وحكيم زياش وميسون ماونت وكاي هافيرتس، ولا يمكن الاستهانة أيضًا بنجوم فرق الوسط مثل داني إنجز وجيمي فاردي وتوماس سوتشيك وديكلان رايس.

قدوم رونالدو

من حيث الحديث عن الجودة، فلا يوجد أي نموذج أكبر من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي عاد هذا الصيف إلى مانشستر يونايتد.

صفقة تجلب الموازين للشياطين الحمر، وتجعله من كبار المنافسين على الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وستلفت أنظار عشاق ريال مدريد على وجه التحديد للمسابقة من جمهور النجم البرتغالي.

1.5 مليون إعجاب + 750 ألفًا إعادة تغريد



أرقام خرافية للتغريدة التي نشرها حساب مانشستر يونايتد بتويتر قبل 4 ساعات معلنًا عودة كريستيانو رونالدو للفريق 🤯



في انستجرام هناك 10 مليون إعجاب + نصف مليون تعليق



جنون الدون 🐐📊 pic.twitter.com/5rFiFjuCQm — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 27, 2021

رحيل ميسي عن الليجا، يقابله قدوم رونالدو إلى الدوري الإنجليزي، لتتسع الفجوة من الناحية الفنية والتسويقية أيضًا.

وهو ما يضعنا أن الأندية الإنجليزية بحالة التنظيم والانتعاش المالي الذي يمرون به، جعلوا مسابقتهم تتفوق على جميع المسابقات الكبرى، بسبب ضعف المنافسة في فرنسا وألمانيا، وتراجع الليجا والأزمات المالية لأندية الدوري الإيطالي للبطل إنتر ويوفنتوس ومختلف الفرق.

الفجوة تزداد يومًا بعد الآخر ولو استمر الحال على ما هو عليه، ربما تحتاج الدوريات الأخرى لسنوات طويلة من أجل مجاراة الدوري الإنجليزي.

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