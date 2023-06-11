بعد فوزه بلقب هداف دوري الأبطال.. هالاند يعادل إنجاز كريستيانو رونالدو التاريخي

هالاند يعادل إنجاز رونالدو التاريخي

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن فوز مانشستر سيتي ببطولة دوري أبطال أوروبا بالأمس، جعل إرلينج هالاند، يعادل رقمًا قياسيًا هامًا.

وتوج فريق مانشستر سيتي بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان، ليحقق الفريق الإنجليزي لقبه الأول في التاريخ ويصبح ثاني فريق يحقق الثلاثية.

ووفقًا لصحيفة "آس" نجح النجم إرلينج هالاند، في معادلة الرقم القياسي التاريخي الذي سجله كريستيانو رونالدو في عام 2008.

وأصبح رونالدو وهالاند هما اللاعبان الوحيدان في تاريخ كرة القدم الإنجليزية اللذان تمكنا من الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وحصلوا على لقب هداف البطولة في كلتا المسابقتين بالإضافة إلى حصولهم على لقب أفضل لاعب كرة قدم في العام من قبل اتحاد كتاب كرة القدم (FWA) كل ذلك في نفس الموسم.

وسجل المهاجم النرويجي 52 هدفًا وصنع تسعة تمريرات حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم، وتألق بشدة في موسمه الأول مع مانشستر سيتي ومازال أمامه الكثير من الانجازات لتحقيقها.