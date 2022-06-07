بعد فقدان هالاند ومبابي .. مهاجم سيتي معروض على ريال مدريد

مانشستر سيتي يبدأ رحلة عرض نجم هجومه على عدد من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ريال مدريد.

يملك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خطة واضحة بشأن نجمه رحيم ستيرلينج، حيث يريد التخلص من اللاعب صاحب السبعة وعشرين عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عقد ستيرلينج مع مانشستر سيتي ينتهي في صيف 2023، ولذلك قرر النادي الإنجليزي عرض مهاجمه على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد الإسباني.

لماذا يريد مانشستر سيتي بيع ستيرلينج؟

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن مانشستر سيتي لم يعرض ستيرلينج فقط على ريال مدريد، بل عرضه على برشلونة، وبايرن ميونخ وتشيلسي أيضًا.

العلاقة بين ستيرلينج وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لم تكن في أفضل أحوالها مؤخرًا، ويبدو أن بطل الدوري الإنجليزي مستعد بالفعل لبيع الدولي الإنجليزي.

ويُقدر موقع "ترانسفير ماركت" قيمة ستيرلينج بأنها تبلغ 85 مليون يورو، لذلك قد يكون تخلص مانشستر سيتي منه صعبًا بالنظر إلى قيمته الكبيرة في سوق الانتقالات.

لماذا لا يفكر ريال مدريد في ضم ستيرلينج؟

الصحيفة الإسبانية كشفت أن أسلوب ستيرلينج لا يتناسب مع خطط ريال مدريد في الوقت الحالي.

ويأتي ذلك لأن ستيرلينج جناح خالص، وعلى الرغم من قدرته على اللعب على الجناحين، إلا أن هذا المركز قد غطاه ريال مدريد بالفعل، بتواجد فينيسيوس جونيور وإيدين هازارد على اليسار، ورودريجو وماركو أسينسيو على اليمين.

ريال مدريد، إذا ما تحرك نحو ستيرلينج، لن يتمكن من ضم اللاعب، كون النادي الملكي يملك في صفوفه بالفعل ثلاثة لاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.

ويتواجد الثلاثي فينيسيوس جونيور، وإيدير ميليتاو، ورودريجو في قائمة ريال مدريد، ولا يمكن للنادي الملكي تسجيل أي لاعب آخر من خارج الاتحاد الأوروبي.

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