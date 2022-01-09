بعد فضيحة الكأس .. زيارة "سعودية" للاعبي نيوكاسل

تلقى نجوم نادي نيوكاسل الإنجليزي وجهازهم الفني حديثًا صادمًا في غرفة خلع الملابس من قبل رؤوساء النادي بعد أن سقطوا أمام كامبريدج يونايتد.

وسقط نيوكاسل على ملعبه "سانت جيمس بارك" أمام كامبريدج يونايتد الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، بهدف دون رد في الدور الثالث من بطولة كأس إنجلترا.

وشهدت المباراة حضور ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمار السعودي، الذي يملك 80% من قيمة أسهم النادي.

وحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، قام الرميان وبجواره حراسه الشخصيين، بزيارة غرفة ملابس نيوكاسل بعد المباراة مع أماندا ستافيلي وزوجها مهرداد قدوسي اللذين يملكان حصة 10% من النادي.

وقام مجلس إدارة نيوكاسل بزيارة إيدي هاو وطاقمه الفني، بعد الجلسة التي عقدوها مع اللاعبين المحطمين من توديع كأس إنجلترا.

حيث قال المدرب بعد الزيارة: "لقد دخلوا لرؤية اللاعبين، أنا شخصيًا لم أكن هناك من أجل ذلك، ثم قاموا بزيارة الطاقم التدريبي".

وأضاف: "أعتقد أنهم قدموا الدعم للاعبين، مما يسلط الضوء على حقيقة أننا في معركة كبيرة للبقاء في الدوري الإنجيلزي، وهم يدعمون الجميع، لا يمكنني أن أشكرهم بما يكفي لهذا الدعم".

وتابع: "أعتقد أنه كان من المفيد حقًا للاعبين أن يروا ذلك لأن الرحلة التي نقوم بها حاليًا، وهذه المعركة التي نخوضها للبقاء في الدوري الإنجليزي هي جهد موحد من الجميع في النادي".

واختتم هاو: "المشجعون يلعبون دورهم بلا شك، لقد كانوا رائعين، وأراد الملاك إظهار دعمهم للاعبين، وهو أمر مرحب به حقًا بالنسبة لي".

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