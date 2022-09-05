بعد فشل النصر .. الإمارات تتجه لخطف بيانيتش

تصرفات تشافي أغلقت الباب في وجه اللاعب البوسني

يبدو أن الدوريات الخليجية جعلت من البوسني ميراليم بيانيتش؛ لاعب وسط برشلونة الإسباني، هدفًا لها في الميركاتو الصيفي لموسم 2022-2023، فبعد المحاولات السعودية الفاشلة، بدأت الأمارات في التحرك تجاه اللاعب.

برشلونة يغلق أبوابه في وجه بيانيتش:

النادي الإسباني يرغب في التخلص من اللاعب، رغم تمسك الأخير به، واستعداده لتقليل راتبه، للتماشي مع السياسة المالية الجديدة للنادي.

البوسني أكد أكثر من مرة في تصريحات نقلتها الصحافة الإسبانية على لسانه، شعوره بالراحة مع البرسا ورغبته في الاستمرار، لكن تصرف تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني للفريق، الأخير معه، كشف له حقيقة ضرورة الرحيل في أقرب فرصة.

منذ بداية الموسم الجاري من الليجا، لم يخضع بيانيتش أي مباراة مع برشلونة، رغم أنه وبحسب التقارير الإسبانية، يخوض التدريبات بكل جدية ويقدم مستويات عالية بها.

حتى في الجولة الثانية أمام ريال سوسيداد، التي تم إيقاف سيرجيو بوسكيتس بها عن اللعب، نظرًا لطرده في الجولة الأولى، لم يلجأ تشافي له، لتكون إشارة واضحة للاعب بعدم الحاجة الفنية له.

الإمارات تتجه لخطف بيانيتش:

بحسب التقارير الإسبانية، فإن النصر السعودي حاول مرارًا وتكرارًا إقناع بيانيتش بالانضمام له خلال الميركاتو الصيفي، لكن محاولاته باءت بالفشل.

هذه التقارير، قابلها مسلي آل معمر؛ رئيس النصر، بالنفي، مؤكدًا قبل نهاية الميركاتو بيومين أن فريقه قد اكتمل، وأنه ليس بحاجة للاعب البوسني.

لكن حاليًا التقارير الإسبانية تتحدث عن محاولات إماراتية لضمه، خاصةً وأن الدوري الإماراتي واحد من الدوريات القلائل التي لم يغلق بها الميركاتو الصيفي بابه بعد، إذ ينتهي في 17 من سبتمبر الجاري.

وفقًا لصحفي الإسباني فابريسيو رومانو فإن نادي الشارقة الإماراتي مهتم بالتعاقد مع لاعب الوسط البوسني، واصفًا العرض بالمغري.

وأوضح الصحفي الإسباني أن الصفقة قريبة من الإتمام، وأنها المواصلات وصلت لمراحلها النهائية، إذ أن العقد سيمتد لثلاث سنوات.

ماذا قدم بيانيتش مع برشلونة؟

صاحب الـ32 عامًا انضم للبرسا في صيف 2020، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، في صفقة تبادلية شهدت انتقال أرتور ميلو للسيدة العجوز.

شارك البوسني في 30 مباراة بموسمه الأول مع برشلونة، لكنه لم ينجح في حجز مقعد أساسي في التشكيل.

وفي الموسم الثاني، تمت إعارته لبشكتاش التركي، ليخوض 26 مباراة، صنع خلالها أربعة أهداف.

عقد بيانيتش مع البرسا من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2023-2024.