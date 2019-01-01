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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

بعد فشل المشروع الأمريكي.. تحديد موعد مباراة برشلونة وجيرونا

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السابع والعشرين من يناير هو الموعد الجديد للمباراة..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تحدد الموعد النهائي لإقامة مباراة جيرونا وبرشلونة في الدور الثاني لليجا، بعد فشل مشروع نقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وستقام المباراة في السابع والعشرين من شهر يناير الجاري، على ملعب جيرونا كما كان مقرراً لها في بادئ الأمر.

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وكان المشروع قد بدأ كاتفاق لمدة 15 عاماً بين رابطة الليجا وشركة "ريليفنت" الأمريكية، وبموجبها كان الديربي الكتالوني سيقام في ميامي.

وتمتعت الفكرة بدعم كبير من خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، إلا أنه لاقى معارضة كبيرة من الاتحاد الإسباني ورابطة اللاعبين وانسحاب برشلونة في ديسمبر.

أخيراً أطلق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الرصاصة الأخيرة على مشروع نقل المباراة، حين أعلن تدخل فيفا لوقف جميع محاولات إتمام هذا الأمر.

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