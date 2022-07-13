بعد فشله طبيًا مع رين .. أومتيتي يبعث برسالة غامضة

أومتيتي يزيد متاعب برشلونة

رد صامويل أومتيتي مدافع برشلونة، على أنباء فشله في اجتياز الاختبار الطبي بنادي ستاد رين وفشل انتقاله إلى الفريق الفرنسي خلال سوق الانتقالات الجارية.

قناة Esport3 الإسبانية كشفت أن اللاعب الفرنسي لن يوقع لنادي رين بسبب فشله في إجتياز الفحوصات.

أومتيتي يتدرب حاليًا مع برشلونة بشكل طبيعي في انتظار معرفة مستقبله، وقام اللاعب بنشر رسالة غامضة عبر حسابته على مواقع التواصل الإجتماعية.

ماذا جاء في رسالة أومتيتي؟

وكتب اللاعب الدولي الفرنسي: "عندما تكذب استقل المصعد، فالحقيقة تأخذ السلالم، وتستغرق وقتًا أطول، لكنها تنتهي دائمًا بالوصول".

برشلونة يبحث عن نادي جديد من أجل التخلص من لاعب ليون السابق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، حيث لا يوجد اللاعب ضمن خطط تشافي هيرنانديز المدير الفني للبرسا.

أومتيتي لم يلعب سوى مباراة واحدة الموسم الماضي كانت ضد أوساسونا، حيث لم يعتمد عليه تشافي مجددًا حتى في المباراة الودية ضد نجوم أستراليا عندما انتهى الموسم الرسمي.

جدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، يرتبط مع برشلونة بعقد يمتد حتى صيف 2026.