بعد فشله في إتمام الصفقة.. بيريز قد يسجن رئيس برشلونة بسبب نيمار!

روسيل قد يعود للسجن من جديد بسبب نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحديد موعد تواجد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز في قاعة المحكمة للشهادة في قضية تخص رئيس برشلونة السابق، ساندرو روسيل.

حيث أن روسيل لا يزال أمام القضاء في قضية فساد جديدة متعلقة بصفقة انضمام اللاعب البرازيلي نيمار من قبل فريق سانتوس التي حدثت في عام 2013.

وبحسب ما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن رئيس برشلونة السابق معرض للحبس من جديد مع توقيع الغرامات المالية، كما هو الحال لجناح باريس سان جيرمان الحالي.

ما هي قضية روسيل؟

بعد أن أمضى روسيل ما يقرب من عامين في السجن كجزء من تحقيق في قضية تخص غسيل الأموال، والذي تمت تبرئته منها بعد ذلك، عاد ساندرو من جديد في مشكلة قانونية.

حيث أنه متهم هو ونيمار بالفساد والرشوة بسبب انتقال الأخير من سانتوس إلى برشلونة في عام 2013.

ويطالب الادعاء، الذي قدم من خلال كيانان برازيليان، بالسجن 5 سنوات لروسيل وغرامة قدرها 10 ملايين يورو، وستكون عقوبة نيمار هي السجن لمدة عامين وغرامة قدرها 10 ملايين يورو أيضًا.

ماذا عن حضور بيريز؟

تم استدعاء رئيس ريال مدريد بيريز كشاهد في القضية، مع تحديد موعده في 18 أكتوبر.

ومن الصعب تحديد دور رئيس ريال مدريد في القضية حتى الآن، لكن وجوده للشهادة قد يكون مؤثرًا في موقف روسيل، خاصةً أن ريال مدريد كان مهتمًا بالحصول على خدمات نيمار في 2013 مع برشلونة.

جدير بالذكر أن والد نيمار قد يعاني أيضًا من عقوبات الغرامة التي قد تصل إلى دفع الملايين أو السجن بحسب الحكم الذي سيصدر.