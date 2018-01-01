بعد فسخ تعاقده مع الاتحاد - عبد الله الشمري ينضم رسميًا إلى الوحدة

بعدما خسر الوحدة أسامة هوساوي، تعاقد مع مدافع اتحاد جدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رسميًا - عبد الله الشمري ينضم إلى الوحدة السعودي أعلن نادي الوحدة السعودي تعاقده رسميًا مع عبد الله الشمري؛ مدافع اتحاد جدة السابق، لمدة ثلاث سنوات، في صفقة انتقال حر، لينتهي عقده في يناير 2022.

وكان اتحاد جدة قد أعلن منذ يومين عن فسخ تعاقد المدافع، بالتراضي بين الطرفين، في ظل عدم قناعة الكرواتي بيليتش؛ المدير الفني، به.

تعاقد الوحدة مع الشمري جاء بعدما أعلن أسامة هوساوي؛ مدافع الفريق، اليوم الأربعاء، أنه سيعتزل اللعب في يناير المقبل، إثر ظروف خاصة يمر بها، بجانب معاناته من الإصابة. (طالع التفاصيل)

أبرمت إدارة النادي برئاسة الكابتن حاتم خيمي عقداً احترافياً مع المدافع عبدالله الشمري اللاعب السابق بفريقي الاتحاد والتعاون لمدة ثلاث سنوات . #الوحدة pic.twitter.com/ilyq8oGbYU — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

يذكر أن الوحدة يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، برصيد 21 نقطة.

ويتولى أحمد حسام "ميدو" حاليًا المسؤولية الفنية للفريق، على أن يتم التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الأيام المقبلة، ويتولى ميدو منصب مستشار فني للنادي.