بعد فترة الشك .. دي يونج يفوز بثقة تشافي

على الرغم من الانتقادات العديدة التي طالته منذ انتقاله إلى برشلونة الإسباني، إلا أن الهولندي فرينكي دي يونج لم يستسلم، سواء في الملعب أو في غرفة خلع الملابس.

دي يونج يعرف كيف يكون قويًا في النكسات، وها هو الآن يتقدم إلى الأمام ويتطور أكثر.

وظهر دي يونج بأداء أكثر من رائع ضد ألافيس ثم أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ويبدو أن ما يقدمه لاعب الوسط الهولندي يثير إعجاب تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن تشافي كان يريد إعادة تشكيل خط الوسط، لكن بالنظر إلى ما يقدمه دي يونج، لم يتردد مدرب "البلوجرانا" في منحه مركزًا في التشكيل الأساسي.

دي يونج لعب خلال الموسم الحالي 27 مباراة، 18 منها في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى كافة مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

الصحيفة الإسبانية تؤكد أن تشافي يرى في دي يونج اللاعب الذي يمكنه قيادة الفريق، ويملك الروح المطلوبة لجذب المجموعة.

دي يونج وجه الانتقادات إلى نفسه على أدائه المتواضع خلال النصف الأول من الموسم، وأوضح مؤخرًا: "يجب أن أتحسن، لكن الأمر ليس كارثة".

وخلال فترة الراحة الأخيرة، أجرى دي يونج مقابلة مع التلفزيون الهولندي انتقد فيها نفسه أيضًا، حين قال: "يمكنني تقديم المزيد".

ويبدو أن دي يونج قد نجح بالفعل في التحسن وتقديم المزيد في الآونة الأخيرة، وهو ما أكسبه ثقة تشافي المطلقة ومكانًا أساسيًا في تشكيل برشلونة.

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