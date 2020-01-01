بعد فان دايك وفابينيو .. ليفربول يخسر أرنولد للإصابة

ليفربول يتعادل أمام مانشستر سيتي وكلوب يتلقى صدمة إصابة أرنولد بعد فان دايك وفابينيو

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة لليفربول وأن الأمور ستتواصل من سيئ لأسوأ بخصوص هذه النقطة، حيث خسر ألكسندر أرنولد للإصابة لينضم إلى زملائه.

واكتفى ليفربول ومانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب الاتحاد في إطار الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا ظهر وهو يمسك بربلة الساق قبل أن يغادر الملعب ويحل محله جيمس ميلنر في الشوط الثاني من المباراة أمام مانشستر سيتي.

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ومن المنتظر أن يخضع النجم الإنجليزي الشاب للفحوصات الطبية حتى يتأكد ليفربول من الفترة التي يحتاجها اللاعب لاستعادة القدرة على ممارسة كرة القدم من جديد.

سيكون جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا حريصًا أيضًا على معرفة المزيد عن حالة ألكسندر أرنولد وتطورات إصابته.

يأتي ذلك بعدما أُدرج خريج أكاديمية ليفربول في قائمة المباراة الودية مع جمهورية أيرلندا الخميس المقبل ومباراتي دوري الأمم الأوروبية ضد بلجيكا وأيسلندا.

الآن بالنسبة لفريق ليفربول الأمور باتت أكثر صعوبة، حيث بدأ الفريق الموسم بخبر هو الأسوأ بالنسبة له، بعدما أصيب فيرجيل فان دايك في الرباط الصليبي وقد لا يعود هذا الموسم.

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كذلك يعاني الفريق من إصابة الثنائي تياجو ألكانتارا وأوكسليد تشامبرلين في الركبة ومعهما فابينيو في الفخذ، لينضم لهم أرنولد الذي لا يعلم أحد مدى خطورة إصابته حتى الآن.