بعد فاران وراموس.. أربع ضحايا جدد في ريال مدريد تلبية لرغبات أنشيلوتي!

من يرحل عن ريال مدريد؟

أبلغ المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، إدارة النادي الملكي، بأنه لا يريد أن تزيد قائمة فريقه بأي حال من الأحوال عن 22 إلى 23 لاعبًا في الموسم المقبل.

وفي اللحظة الراهنة، تحتوي قائمة النادي الملكي على 27 لاعبًا بعد خروج الثنائي سيرخيو راموس ورافاييل فاران، ليصبح الريال في حاجة لبيع 4 لاعبين لتلبية ما يريده المدرب الإيطالي.

وتحدثت صحيفة "آس" المقربة من ريال جديد أن الثنائي إيسكو ولوكا يوفيتش هما الأوفر حظًا لمغادرة الميرينجي هذا الصيف، والعائق الوحيد هو رغبة النادي في جمع الأموال من خلف بيعهما مع عدم وجود عروض جدية حتى الآن لهما.

كما يتواجد ماريانو دياز على لائحة اللاعبين الذين يرغب الريال في التخلص منهم، وإن كان اللاعب رفض مرارًا وتكرارًا المغادرة ويصمم على الوفاء بعقده كاملًا في سانتياجو برنابيو.

ويظل مستقبل الثنائي رودريجو وتافيكوسا كوبو مجهولًا إلى حد كبير، الأول يحظى بثقة أنشيلوتي، بينما الثاني لم تتخذ الإدارة المدريدية قرارًا نهائيًا ببيعه أو إعارته.

هناك تفكير مبدئي في أن يظل كوبو مع تسجيل رودريجو في الفريق الرديف ودخوله إلى قائمة الفريق الأول عند حصول فينيسيوس على الجنسية الإسبانية (يحق للريال تسجيل 3 فقط من خارج الاتحاد الأوروبي).

على أي حال، يبدو من المؤكد الآن أن ريال مدريد لن يقتحم سوق الانتقالات بحثًا عن صفقات أخرى باستثناء كيليان مبابي، فأنشيلوتي راضٍ للغاية عن القائمة التي يمتلكها حاليًا بل ويريد تخفيضها.

السلاح الأساسي للإيطالي يكمن في ديناميكية دافيد ألابا وقدرته على اللعب في ثلاثة مراكز، أمرٌ يمكن ملاحظته أيضًا مع لوكاس فاسكيز وكاسيميرو مثلًا.

في النهاية، الانتهاء من جاريث بيل حلم لإدارة الريال، لكنه صعب المنال، لذلك الحديث عن أنه سيكون من ضمن 4 ضحايا محتملين بالأيام المقبلة من الميركاتو لا يبدو منطقيًا.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحظى بدعم ثلاثي من فريق الكاستيا متمثل في ميجيل جوتيريز وبلانكو وتشوست.