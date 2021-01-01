بعد غياب 11 عامًا .. ساسوولو يعيد الدوري لإنتر وينهي سيطرة يوفنتوس!

ساسوولو يتعادل مع أتالانتا ويهدي لقب الدوري الأول لإنتر في 11 عامًا وينهي سيطرة يوفنتوس!

حقق نادي إنتر لقب الدوري الإيطالي بشكل رسمي بعد غياب دام 11 عامًا، ليحقق النيراتزوري لقبهم الـ 19 في تاريخ البطولة.

جاء هذا بعد انتهاء لقاء الجولة الـ 34 بين ساسوولو وأتالانتا بالتعادل بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأول.

وكان أتالانتا هو التهديد الوحيد لإنتر فيما يخص تتويج الفريق بلقب الدوري، حيث كان يبتعد بـ 14 نقطة قبل اللقاء، كانت ستنخفض لـ 11 نقطة مع بقاء أربع مباريات لهم.

رسميًا .. يوفنتوس يخسر لقب الدوري الإيطالي بعد احتكار 9 سنوات

المباراة بدأت صعبة على الضيوف، بعد طرد اللاعب بييرلويجي جوليني ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الـ 23 من عمر اللقاء.

بالرغم من ذلك سجل أتالانتا هدفه الأول في الدقيقة الـ 32 عن طريق اللاعب روبن جوسينس بعد استلامه للكرة على طرف الملعب داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة صاروخية فشل الحارس في التعامل معها.

جاء التعادل لساسوولو من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 52 سجلها دومينيكو بيراردي ببراعة على يسار الحارس الذي اكتفى بمشاهدة الكرة تعانق الشباك.

المباراة شهدت الكثير من الأحداث، منها هدف ملغي لساسوولو بداعي التسلل، وركلة جزاء مهدرة لأتالانتا، وبطاقة حمراء أخرى نالها مارلون، لكنها انتهت بالتعادل السلبي.

جدير بالذكر أن إنتر كان قد فاز على كورتوني بهدفين نظيفين مساء الأمس، ليرتفع رصيده للنقطة رقم 82 محلقًا في الصدارة دون منافسين.