بعد غضب ميسي .. برشلونة منزعج من عدم سيطرة جريزمان على أقاربه

ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وصداع في رأس برشلونة

يبدو أن تصريحات عم أنطوان جريزمان قد أثارت الكثير من الغضب في برشلونة خاصة بعدما امتعض ميسي من كثرة الأسئلة حول ذلك الأمر.

داخل نادي برشلونة، هناك قلق بشأن افتقار جريزمان للسيطرة على بيئته الأقرب من نجوم سابقين في منتخب فرنسا أو أفراد عائلته.

ذلك الأمر أثار خلافات داخل النادي الكتالوني آخرها كانت تلك التي تزامنت مع فترة التوقف الدولي الأخير والذي انتهى بنهاية الأسبوع الماضي.

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وتحدث عم جريزمان عن سيطرة ميسي على النادي الكتالوني وكونه السبب في عدم تألق النجم الفرنسي على عكس ما كان عليه بقميص أتلتيكو مدريد.

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وبشأن ذلك قال ميسي بلهجة خاطبة: "لقد سئمت من كوني السبب في كل المشاكل داخل برشلونة" مما أبرز أنه فقد السيطرة على مشاعره الغاضبة تجاه إلصاق كل شيء به.

ويريد برشلونة من جريزمان أن يوقف هذه التصريحات التي خرجت من الوكلاء والعائلة وأفراد كرة القدم الفرنسية الذين يطالبون له بوضع أفضل ويلمحون دائمًا إلى كون ميسي سبب تحجيمه.

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ولعب جريزمان تسع مباريات بكل المسابقات مع برشلونة الموسم الجاري، وسجل فقط هدفين وصنع هدفًا واحدًا فقط.