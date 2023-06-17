بعد غضب الجمهور ضد بطل العالم .. الأهلي يستهدف ضم إدوارد ميندي

هل ينجح الأهلي في التعاقد مع ميندي حارس تشيلسي؟

يبحث النادي الأهلي عن التعاقد مع حارس مرمى خلال الوقت الحالي، من أجل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد 2023-24، حيث دخل الراقي في مفاوضات مع السنغالي إدوارد ميندي.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات مع الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام الإنجليزي، ولكن جماهير الراقي أبدت غضبها بسبب تراجع مستوى الحارس صاحب الـ36 عامًا. "طالع التفاصيل"

وأشارت صحيفة "توتو ميركاتو" إلى أن النادي الأهلي، يفاوض مع ميندي، حيث قام مسؤوليه بالتفاوض معه بشكل رسمي خلال الفترة الحالية.

وأضافت الصحيفة أن الأهلي يستهدف أيضًا الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث تُجرى مفاوضات خلال الوقت الحالي بين الطرفين لإتمام الصفقة.

وعاد الأهلي مجددًا إلى دوري روشن السعودي، بعد مشاركة الموسم الماضي في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.