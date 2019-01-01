بعد عودته للملاعب .. توتي يحقق فوزه الأول في مباراة من 8 لاعبين

توتي يحقق فوزه الأول مع فريقه الجديد الذي يحمل اسمه

فيسبوك تويتر بلال محمد

بعد أكثر من عامين من الابتعاد عن ممارسة كرة القدم، عاد الأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي إلى الملاعب من جديد اليوم بفوزعلى حساب أتليتيكو وينسبير.

وعاد توتي إلى الملاعب مع فريق أسسه بنفسه اسمه "فريق توتي الرياضي"، ويشارك به ف دوري سيري A1، والذي تتكون فيه الفرق من 8 لاعبين.

وشارك اليوم توتي مع فريقه لمدة 50 دقيقة، في المباراة التي حسمها فريق توتي الرياضي بأربعة أهداف لهدفين.

وأظهر توتي اليوم مهاراته، كما كان يقدمها مع روما في الماضي.

ويضم فريق توتي عدداً من نجوم روما السابقين مثل ميركو فوشينتش، ماكس تونيتو، سيموني بيروتا، رودريجو تادي، فينسنت كانديلا، ودافيد بيتزارو.