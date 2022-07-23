بعد عقابه والحديث عن انتقاله .. تاليسكا يضع حدًا للجدل حول مستقبله

يبدو أن اللاعب أراد طمأنة ناديه

كثر الحديث مؤخرًا عن مستقبل أندرسون تاليسكا مع ناديه النصر السعودي، حيث تحدثت البعض عن عرض ضخم قادم من العين الإماراتي وعروض أخرى من الدوري التركي، فيما أثير الكثير من الجدل بعد تأخر اللاعب عن الانضمام لمعسكر فريقه الخارجي.

تاليسكا عاش موسمًا أول مذهلًا مع النصر، إذ أنهاه هدافًا للفريق في الدوري السعودي بإحراز 20 هدفًا وصناعة هدفين.

لماذا تأخر انضمام تاليسكا لمعسكر النصر، وكيف عاقبه النادي؟

النصر توجه إلى إسبانيا أول أمس الخميس ليبدأ معسكره الخارجي الإعدادي تحت قيادة مدربه الجديد رودي جارسيا، ومن المقرر أن يستمر حتى الـ12 من أغسطس القادم.

وأعلن النادي استدعاء 30 لاعبًا للمعسكر الإسباني على رأسهم البرازيلي تاليسكا، لكنه اعتذر عن التواجد مع الفريق لظروف عائلية وأبلغ الإدارة النصراوية أنه لن ينضم للمعسكر قبل الـ29 من الشهر الجاري.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن النصر قرر فرض عقوبة على تاليسكا وفق اللائحة الانضباطية الداخلية، وذلك لتأخره عن الانضمام للمعسكر، وأشارت الصحيفة إلى أن عقد اللاعب مع النادي العاصمي يتضمن بندًا يسمح له بقضاء إجازة لمدة 30 يومًا بعد نهاية الموسم الكروي.

الموسم الأخير من الدوري السعودي انتهى في الـ27 من يونيو الماضي، مما يعني أن اللاعب مجبر على التواجد في إسبانيا يوم 27 يوليو الجاري.

من جانبهم، تداول مغردون عبر تويتر مقطع فيديو لتاليسكا خلال تواجده في البرازيل وهو يُغني في إحدى الحفلات، وقد تداول البعض كذلك صورة لم يثبت صحتها لجدول حفلات اللاعب في بلاده، والتي ستكون الأخيرة منها يوم 31 يوليو الجاري.

🚨🚨 المُغني اندرسون تاليسكا في احد حفلاته الغنائية قبل ثلاث ايام ، اللاعب لم يلتحق بمعسكر #النصر حتى الان pic.twitter.com/N5yAIr3kF6 — سهم ★ (@1SMi_) July 22, 2022

مقطع الفيديو وصورة جدول الحفلات صنعا جدلًا كبيرًا بين عشاق النصر، إذ تحدث البعض عن وجوب الموافقة على أي عرض مالي ضخم يصل للاعب بسبب عدم انضباطه والتزامه، فيما رأى البعض الآخر عن أن العقوبة التي وقعها النادي كافية لعاقبه.

🚨 معلومة:



تاليسكا لديه 17 حفلة غنائية خلال الشهر الحالي



😰 pic.twitter.com/DNwusvLmWv — نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) July 22, 2022

كيف وضع تاليسكا حدًا للجدل حول مستقبله؟

صاحب الـ28 عامًا نشر تغريدة عبر تويتر حملت رسالة منه لناديه السعودي وجمهوره، طمأنهم خلالها على مستقبله ومصيره مع الفريق.

تاليسكا كتب "أشتاق إليه يا النصر، سأعود قريبًا".

I miss you @AlNassrFC_EN I will be back soon. pic.twitter.com/sPXRWQppo9 — Andersontalisca (@talisca_aa) July 23, 2022

وقد استقبل الجمهور النصراوي تلك التغريدة بترحاب كبير خاصة أنها أكدت استمرار اللاعب الذي يُعد نجم الفريق الأول حاليًا للموسم القادم.

النصر تعاقد هذا الصيف مع جارسيا لقيادته الموسم القادم، وضم كذلك حارس المرمى دافيد أوسبينا والظهير الأيسر جيسلان كونان.