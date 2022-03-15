بعد عرضه للبيع .. برشلونة يحسم موقفه من عودة نيمار

اقترب المهاجم البرازيلي نيمار، من الرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان في أقرب وقت ممكن بسبب الأزمات المتتالية التي يعيشها اللاعب.

باريس خرج مؤخرًا من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف من ريال مدريد الأسبوع الماضي، ليصبح نيمار من أهم المستهدفين من الجماهير.

وقام جمهور النادي الفرنسي بإطلاق صافرات الاستهجان ضده والعديد من اللاعبين الآخرين وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

وأكدت بوابة "فوت ميركاتو" أن صاحب الـ30 سنة أصبح يشعر بأنه يمر بواحدة من أحلك مراحل مسيرته الكروية منذ الرحيل عن برشلونة في 2017.

وأوضحت ان باريس قام بعرض اللاعب للبيع على معظم كبار أوروبا ومنهم برشلونة الفريق السابق للنجم البرازيلي.

ولكن فكرة عودته إلى كامب نو تشهد العديد من الصعوبات، أهمها تركيز النادي على ضم المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند.

وحتى لو فشل برشلونة في ضم هالاند، فإن خططه البديلة لا يوجد فيها نيمار، لأن النادي الكتالوني أغلق هذه الصفحة تمامًا منذ آخر محاولة لإعادته للفريق.

يذكر أن نيمار خاض عشر مباريات متتالية دون أن يسجل أي أهداف في دوري الأبطال، ولم يسجل سوى خمسة أهداف في 14 مباراة خاضها بالدوري الفرنسي هذا الموسم.

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