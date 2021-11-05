بعد طول غياب.. ريال مدريد يعود أخيرًا لقائمة منتخب إسبانيا!

عاد مرة أخرى لاعبو ريال مدريد لمنتخب إسبانيا بعد طول غياب، بعدما أعلن لويس إنريكي ضم داني كارباخال لقائمة لا روخا التي تستعد لخوض تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا في فترة التوقف الدولي المقبلة.

ولم يتواجد أي من لاعبي ريال مدريد للمرة الأولى في تاريخ إسبانيا خلال منافسات اليورو الماضية، وبعد ذلك ظلّ عدم اعتماد إنريكي على لاعبي النادي الملكي والذي برره بعدم وجود المناسبين لأفكاره وليس بتعنت ضد المنافس الأزلي لناديه الأم، برشلونة.

الآن يعود ريال مدريد ولو بصورة خفيفة إلى منتخب إسبانيا، إذ اضطر إنريكي لجلب كارباخال رغم عودته مؤخرًا من الإصابة، في ظل إصابة الثنائي ماركوس يورينتي وبيدرو بورو وعدم وجود خيارات أخرى في مركز الظهير الأيمن.

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أما برشلونة، فمثّله 5 لاعبين، أهمهم على الإطلاق العائد من الإصابة أنسو فاتي، والذي عبّر إنريكي عن دعمه الكبير له وتمثل ذلك في الاستدعاء لهذا التوقف، بجانب وجود إريك جارسيا والشاب جافي (للمرة الثانية على التوالي) وجوردي ألبا والقائد سيرجيو بوسكيتس.

وترددت شائعات عن إمكانية ضم الشاب المتألق نيكو جونزاليس من برشلونة، غير أن قرار إنريكي الأخير كان الاكتفاء بجافي من ضمن شباب البلوجرانا البارزين هذا الموسم.

وأتت قائمة منتخب إسبانيا كاملة على النحو الآتي:

🚨📺 ¡¡NO CAMBIES DE CANAL!!



🙋🏻‍♂️🔴🟢 @LUISENRIQUE21 se pone a los mandos de la sala VOR de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para mostraros en las pantallas a los 2⃣5⃣ seleccionados para disputar los DECISIVOS partidos ante Grecia y Suecia.



💪🏻 ¡¡#VamosEspaña🇪🇸!! #Catar2022 pic.twitter.com/Kt4uWMxL12 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 5, 2021

ويلعب منتخب إسبانيا خلال هذا التوقف الدولي مع اليونان خارج الديار، ثم تستقبل السويد في قمة المجموعة بالملعب الأولمبي بمدينة إشبيلية.

منتخب إسبانيا يأتي في المركز الثاني بهذه المجموعة برصيد 13 نقطة، فيما تتصدر السويد برصيد 15 نقطة، وينافس اليونان هو الآخر على التأهل لمونديال قطر بوجوده في المرتبة الثالثة برصيد 9 نقاط.

الجدير بالذكر أن آخر مشاركات إسبانيا كانت دوري الأمم الأوروبية، حينما هُزمت بهدفين لهدف في النهائي أمام فرنسا بملعب سان سيرو.