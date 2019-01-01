بعد طول انتظار - بيل يسجل الهدف الـ100 مع ريال مدريد

الويلزي ينضم لقائمة طويلة من العظماء بتاريخ الملكي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

عزز البديل الويلزي جاريث بيل، من تقدم ريال مدريد، على حساب أتلتيكو مدريد في قمة الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

ويتقدم ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب أتلتيكو مدريد، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وأصبح هدف بيل، هو الرقم 100 في مسيرته مع ريال مدريد، منذ انضمامه لريال مدريد في 2014، في جمبعد طول انتظار - بيل يسجل الهدف الـ100 مع ريال مدريديع المسابقات.

وجاءت أهداف لاعب توتنهام السابق، بقميص الميرنيجي كالتالي، 76 هدفًا في الدوري الإسباني، 16 في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس العالم للأندية، 2 في كأس ملك إسبانيا.

💢 أهداف بيل الـ100 مع يال مدريد جاءت كالآتي :

👈 76 هدف في الدوري الإسباني.

👈 16 هدف في دوري أبطال أوروبا

👈 6 أهداف في كأس العالم للأندية.

👈 هدفين في كأس ملك إسبانيا. pic.twitter.com/BhiEnBWvQI — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

وتحمل مباراة اليوم، الرقم 217 للويلزي بقميص ريال مدريد الإسباني في جميع المسابقات، حيث ساهم خلالها في صناعة 63 هدفًا.

ورفع بيل رصيده التهديفي إلى 12 هدفًا الموسم الجاري في جميع المسابقات، والسادس في الليجا الإسبانية.

وحقق الويلزي البالغ 29 عامًا، 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا ومثلها بكأس العالم للأندية، ولقب السوبر الأوروبي 3 مرات، ولقب الدوري والكأس والسوبر المحلي مرة وحيدة بقميص الملكي.