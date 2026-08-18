بعد طلباته المبالغة ورغبته في أرباح البطولات.. تحول سريع في مستقبل ممفيس ديباي بالبرازيل!

يبدو أن ممفيس ديباي سيجدد عقده مع كورينثيانز في النهاية، وفقًا لما أوردته عدة وسائل إعلام برازيلية، من بينها UOL Brasil. وسيضطر مهاجم المنتخب الهولندي إلى التنازل عن بعض مطالبه.

في الأسبوع الماضي، بدا أن تجديد عقد ممفيس مع كورينثيانز قد أصبح أمراً مستحيلًا، إلى أن قام رئيس النادي أوسمار ستابيل بإلغاء الصفقة في اللحظة الأخيرة.

ووفقًا لمصادر مقربة من الإدارة، كان حجة النادي لرفض تجديد العقد هي أن ذلك سيشكل معاملة غير متكافئة مقارنة باللاعبين الآخرين في الفريق.

وقد رد ممفيس علنًا بامتعاض شديد على الموقف، وأعلن أنه لن يترك الأمر يمر مرور الكرام. وبعد يوم واحد، أفادت شبكة ESPN أن ميمفيس يطالب النادي البرازيلي بمبلغ ثلاثين مليون يورو.

والآن يبدو أن الطرفين توصلوا إلى حل، وسيتم إبرام الاتفاق. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استعداد ممفيس لتقديم تنازلات كبيرة.

ذكرت UOL أولاً أن كورينثيانز لا يزال مديناً لممفيس بمبلغ سبعة ملايين يورو. والمهاجم مستعد للتنازل عن الفائدة التي كان على النادي دفعها على هذا المبلغ.

كما سيتنازل ميمفيس عن البند الذي يلزم كورينثيانز بتحقيق عائدات بقيمة 2.5 مليون يورو من خلال عقود تجارية تتعلق بحملات إعلانية وبيع المنتجات المرخصة.

أما أكبر تنازل من جانب ممفيس فهو في راتبه. ففي وقت سابق، كان اللاعب السابق في أندية مثل بي إس في ومانشستر يونايتد قد اتفق مع النادي على راتب قدره 9 ملايين يورو سنويًا، لكن فريقه قدم الآن عرضًا مقابلًا بقيمة 7 ملايين يورو سنويًا.

ووفقًا لمصادر مقربة من النادي، كان هدف ستابيلي دائمًا التفاوض على صفقة جديدة. وتتوقع UOL أن يوقع ممفيس قريبًا على عقد جديد بالشروط المذكورة أعلاه.