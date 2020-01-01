بعد ضم توريس.. جوارديولا يلهث خلف 5 صفقات على رأسها هدف برشلونة

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كشفت "سكاي سبورتس" عن أن مانشستر سيتي لا يزال يُخطط لعقد خمس صفقات أخرى خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بناء على رغبة المدرب بيب جوارديولا.

وكان سيتي قد أتمم الصفقة الأولى له هذا الصيف بالتعاقد مع فيران توريس من فالنسيا نظير 23 مليون يورو، ويبدو أن النادي الإنجليزي في طريقه لصيف استثنائي في إطار حملة إحلال وتجديد يقودها جوارديولا.

سكاي قالت أن الصفقة التالية للسيتي سوف تكون ضم ناثان آكي من بورنموث، وتوقعت بأن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق هذا الأسبوع بعد الاتفاق مع اللاعب وناديه على كافة التفاصيل لينضم إلى ملعب الاتحاد نظير 41 مليون جنيه استرليني.

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الهدف الجديد لجوارديولا سيكون التعاقد مع قلب دفاع آخر، وكل الطرق تؤدي إلى كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، رغم أن الأمر بعيد بعض الشيء حاليًا، هذا إلى جانب التعاقد مع ظهير أيسر، وهما الأولوية المطلقة لسوق السيتيزينس.

مانشستر سيتي أيضًا بدأ في البحث عن بدائل فعلية طويلة الأمد للثنائي الأسطوري دافيد سيلفا وسيرخيو أجويرو، فالأول رحل والثاني مع تقدمه في العمر ومداهمة الإصابات المستمرة له بات ضروريًا جلب معوض حقيقي له.

التقرير أشار إلى أن لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر وهدف برشلونة الأول في هذا الصيف، هو الخيار المفضل لخلافة أجويرو في الاتحاد، بينما كشفت تقارير أخرى أن سيتي بالفعل قد استفسر عن جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد ليكون بديل دافيد سيلفا.

الجدير بالذكر أن فيليكس قد تلقى انتقادات حادة بعد موسم أول متواضع إلى حد كبير من الروخيبلانكوس رغم المبلغ الضخم الذي دفعته إدارة النادي الإسباني لضمه من بنفيكا، والبالغ 125 مليون يورو.