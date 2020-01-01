بعد ضغط جمهور ليفربول - وست هام يتراجع عن مطلب إلغاء البريميرليج

ويعلن الاشتباه في إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا

تراجعت نائب رئيس نادي وست هام يونايتد، كارين برادي، عن مطالبها بإلغاء النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي بعد انتشار فيروس كورونا.

رابطة أندية الدوري الإنجليزي أعلنت أنها في الطريق لاتخاذ قرارات صعبة لتجنب حدوث أزمة اقتصادية من تعطل المنافسات.

وسبق وخرجت برادي الأسبوع الماضي في مقال الأسبوع الماضي بصحيفة "صن" البريطانية تطالب بإلغاء الموسم الحالي وعدم اعتماد نتائجه وذلك حرصًا على سلامة اللاعبين.

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وتعرضت برادي للعديد من الانتقادات وخاصة من جمهور ليفربول الذي اعتبرها تفكر فقط في مصلحة الهامرز الذين يصارعون الهبوط في الموسم.

وتراجعت نائب الرئيس في وست هام عن رأيها في مقالها اليوم، السبت، إذ أكدت أنّ هدفها في البداية كان ضمان صحة الجميع وأنّ كرة القدم ليست بأهمية الغذاء والحالة الصحية.

وأوضحت: "ولكن خلال الوقت الحالي، فإن غياب كرة القدم يمثل أزمة كبيرة بالنسبة للجمهور الذي يعد اللعبة جزءًا رئيسيًا من نمط حياته اليومية ولا يمكن التخلي عنها".

وتابعت: "سوف نحاول في الاجتماع المقبل مع رابطة الدوري الإنجليزي وضع خطة زمنية لإعادة الدوري في أسرع وقت ممكن دون التسبب بأي مشاكل للجمهور".

كما أعلنت برادي اشتباه وست هام بإصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا ووضعهم في الحجر الطبي وفحصهم للتأكد من حالتهم.