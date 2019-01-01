بعد صفر المترشحين بالنصر - ماذا سيحدث وفقًا للوائح؟

العالمي لم يترشح لرئاسته أحد على مدار ثلاثة أيام

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

على مدار ثلاثة أيام، فتحت اللجنة الانتخابية بنادي النصر السعودي أبوابها أمام راغبي الترشح لمقعد الرئاسة، منذ أول أمس الأحد وحتى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، إلا أنه لم يتقدم أحد بأوراق ترشحه.

سعود آل سويلم؛ رئيس النادي العاصمي السابق، تم تكليفه من قبل تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السابق، في مارس من عام 2018 لخلافة سلمان المالك؛ رئيس العالمي السابق، حيث تم توجيه الشكر للأخير.

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إذًا فما هي الخطوة المقبلة بعد خلو انتخابات النصر من المترشحين؟

وفقًا للائحة الأساسية فإن المادة 77 تنص على فتح باب الترشح من جديد، حيث تقول المادة: "في حال لم يتقدم للترشح للرئاسة، وعضوية مجلس الإدارة أي قائمة بالعدد اللازم بعد إغلاق باب الترشح، يفتح باب الترشح مرة أخرى لمدة مماثلة.

"وفي حال لم يكتمل العدد اللازم في المرة الثانية، فإنه يحق للهيئة أن تقرر ما تراه مناسبًا بتكليف مجلس الإدارة الحالي، أو مجلس إدارة جديد لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة".

يذكر أن كافة رؤساء الأندية المكلفين تقدموا باستقالتهم عقب نهاية الموسم المنقضي، بناءً على تعليمات الهيئة العامة للرياضة، على أن تجرى انتخابات جديدة في 18 من الشهر الجاري لاختيار الجمعيات العمومية لمجالس إدارات جديدة.